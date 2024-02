Barale (Primo Polo), si presenta: “Un progetto coraggioso”

Dirigente d'azienda, classe 1973 e madre di due figli, Barale rappresenterà Movimento 5 Stelle, Buongiorno Livorno, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Orizzonti Comuni e Possibile-Civati. "Un percorso molto ampio, per realizzarlo non basterà un mandato, e forse neanche due. L'obiettivo è dare forza alle cose in comune e dire basta ai giochi politici"

di Giulia Bellaveglia

Valentina Barale, dirigente d’azienda, classe 1973 e madre di due figli, si è presentata ufficialmente alla stampa come candidata sindaca della coalizione Primo Polo, composta da Movimento 5 Stelle, Buongiorno Livorno, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Orizzonti Comuni e Possibile-Civati. Queste le sue prime parole: “Il fatto che per questa bella unione – dice – sia stato proposto il mio nome, mi onora e mi rende davvero grata a queste persone. La decisione è frutto di un’attività svolta in questi anni, non soltanto da me e dai miei compagni, ma anche dagli altri. Il tutto per rispondere ad un’emergenza in cui ci troviamo, tale quasi da dover fare piazza pulita. I punti su cui intendiamo lavorare maggiormente sono quelli del lavoro, della tutela dell’ambiente e dell’urbanistica, per una Livorno diversa da quella che ci circonda. Quella che stiamo attraversando attualmente è una crisi multiforme, legata anche ad una questione demografica: le persone invecchiano e i giovani se ne vanno, anziché rimanere a studiare e a lavorare nel territorio. Il nostro è un percorso molto ampio, per realizzarlo non basterà un mandato, e forse neanche due, ma è anche un progetto coraggioso, per dare forza alle cose in comune e dire basta ai giochi politici. Ringrazio il mio gruppo, ma anche gli altri, che hanno dimostrato di avere una maturità rara e di voler bene alla città, prima che a loro stessi. Unirci era necessario, per fronteggiare la spaventosa crisi economica che stiamo attraversando e che affonda le proprie radici in una storia che dura da 30/40 anni. Per fare questo ci vogliono coraggio e competenze, ma anche cittadini che abbiano percorsi differenti, capaci di fare scelte innovative e di guardarsi intorno, di riflettere su ciò che succede in Italia. Il lavoro delle donne per noi è un punto fondamentale, perché pensiamo che possano davvero offrire un contributo reale. E per coronare questo sogno, se tutto andrà come ci auguriamo, io sarò la prima sindaca di questa città”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©