Buongiorno Livorno, grande successo alla prima cena di autofinanziamento

Il prossimo appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 marzo: due giorni di tavoli tematici e aperti presso la ex-circoscrizione 1 in Corea, per contribuire a scrivere il programma della coalizione #Livorno2019 per Marco Bruciati sindaco

Mediagallery

Grande successo, sabato sera, per la prima cena di autofinanziamento della campagna di Marco Bruciati sindaco, organizzata da Buongiorno Livorno e Potere al Popolo Livorno.

Oltre 200 persone di tutte le generazioni si sono raccolte presso il circolo “Farneti” di Coteto, la prima occasione collettiva di un percorso che vuole offrire alla città non un cartello elettorale calato dall’alto o improvvisato in vista del voto, ma un progetto che ha radici solide, l’unico con una visione chiara della Livorno che verrà anche oltre i 5 anni di un mandato elettorale e la consapevolezza di avere tutte le carte per vincere.

Il prossimo appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 marzo: due giorni di tavoli tematici e aperti presso la ex-circoscrizione 1 in Corea, per contribuire a scrivere il programma della coalizione #Livorno2019 per Marco Bruciati sindaco di Livorno.

(foto in pagina gentilmente concessa da Marco Filippelli)