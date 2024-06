Chiuso Delta Balloon & Party: “Decisione presa dopo la scomparsa di mamma”

“Abbiamo preso questa decisione dopo la scomparsa di mamma. Il negozio ci fa pensare a lei in modo positivo, ma al tempo stesso il suo ricordo è fortissimo”. A parlare sono le figlie di Antonella, Simona e Valeria, che ringraziamo per la disponibilità, di Delta Balloon & Party in via della Padula, a Porta a Terra. “Negli ultimi mesi anche quando mamma non è potuta essere più presente abbiamo portato avanti l’attività. Poi quando è venuta a mancare, a dicembre dello scorso anno, ci è crollato il mondo sotto ai piedi. Abbiamo tenuto duro qualche mese aspettando la chiusura delle scuole per i palloncini delle feste degli alunni e studenti. Il 7 giugno è stato il nostro ultimo giorno di apertura“. Proseguono Simona e Valeria: “E’ stata lei a spronarci in questa avventura. Le sono sempre piaciute le feste e così quando si è presentata l’occasione ci siamo buttate tutte a capofitto. Abbiamo perso una mamma, ma anche una nonna e una collega”. Infine, i ringraziamenti: “Ringraziamo prima di tutto i nostri genitori e, di cuore, tutti i clienti, sia quelli che venivano qui una volta l’anno e chi più volte, per l’affetto e la vicinanza che ci hanno dimostrato. Alcuni nel dare loro la notizia uscivano piangendo. Eravamo aperti dal 2016; nel 2018 il trasferimento a Porta a Terra che ci ha dato una ulteriore spinta e visibilità. Con i nostri palloncini ci piace pensare di aver creato una necessità, una esigenza. Vedremo adesso che cosa ci riserverà il futuro”.

