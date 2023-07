Cisl, via alla raccolta firme per la partecipazione dei lavoratori all’impresa

Da alcuni giorni è partita, nelle sedi Cisl del territorio, l’adesione alla raccolta firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare che riconosca ed accompagni la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende di cui sono dipendenti, come previsto dall’art. 46 della Carta Costituzionale.

Gli unici requisiti sono:

– Cittadinanza italiana

– Maggiore età

– Godimento dei diritti politici

A tale iniziativa possono partecipare tutti i cittadini italiani, dipendenti 0pensionati, non occupati, senza alcun obbligo di iscrizione alla Cisl. In tutte le sedi Cisl della provincia di Livorno sono a disposizione le copie del testo di legge in questione, per una comoda consultazione prima di decidere se apporre la propria firma.

