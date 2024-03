Cittadini in Comune per Collesalvetti presenta il candidato sindaco Marcis

Agente immobiliare classe 1974, Marcis è già consigliere comunale. Presentata anche la lista dei candidati quasi al completo

di Giulia Bellaveglia

Cittadini in Comune per Collesalvetti (Cic), lista civica indipendente nata nel 2018, presenta il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si tratta di Emanuele Marcis, agente immobiliare classe 1974, già consigliere comunale. “Vedo tantissime persone a cui sono legato da una vita – dice -, tantissimi rappresentanti di associazionismo, volontariato e impresa, di quello che siamo noi. Ripartiamo da qui e lo facciamo con le idee molto chiare, dopo 5 anni di attività di Consiglio. Voglio prendere un impegno vero. Un impegno che viaggia su tre travi portanti. La riapertura della sala spettacolo, che non è necessaria, ma obbligatoria. Ripartire dalla cultura di un territorio e da quello che è un centro di aggregazione fondamentale per tutti noi. Ma anche la riapertura del Macchia Verde di Stagno, la nostra prima mozione del 2019 per una struttura pubblica chiusa da ben 17 anni. Infine, la ex direzione didattica di Collesalvetti. Credo nell’intelligenza delle persone e soprattutto in quello che vado dicendo da anni: ricordatevi, quando l’8 e il 9 giugno sarete chiamati al voto, chi è sempre stato sul campo e chi ci sarà anche dopo. Un legame che esiste da sempre con questo territorio, sia nell’ambito professionale, ma soprattutto in quello della vita di tutti i giorni. Chiamare le persone per nome, chiamare i presidenti delle associazioni per nome, chiamare i figli del gruppo che mi accompagnerà in questo cammino per nome. Tutto questo rappresenta Cittadini in Comune per Collesalvetti. Non a caso, siamo l’unica realtà che si presenta a queste elezioni da sola”. Nell’occasione Cic ha presentato anche gran parte della lista dei candidati. Questi i nomi: Fabio Bernardini, Alessandra Bonelli (già consigliera comunale), Alessio Brondi, Dario Cecconi, Marzia Ciuti, Diego Dal Canto, Enrico Frontini (capolista e fondatore dell’associazione culturale Cic) , Giulia Gagliardi, Elena Gianetti, Aurora Pettinato, Elisa Pucciarelli e Alessio Sinigallia.

