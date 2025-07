Collesalvetti, il bilancio ad un anno dall’insediamento

Cinque i grandi temi affrontati: scuola e sociale, territorio e ambiente, lavoro e sviluppo, partecipazione e cultura, sicurezza e legalità. La sindaca: “Collesalvetti merita uno sguardo lungo e noi vogliamo costruirlo insieme. Con coraggio, con determinazione e con la forza collettiva che può venire solo da una cittadinanza coinvolta"

A un anno dall’insediamento ufficiale, la sindaca Sara Paoli e la Giunta, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare del Comune di Collesalvetti, hanno fatto il bilancio di questi primi dodici mesi di mandato. “Un anno intenso, complesso – ha dichiarato Paoli – ma anche ricco di sfide raccolte, di risultati concreti e di nuove direzioni intraprese. Abbiamo promesso un’amministrazione vicina, trasparente e determinata. E oggi siamo qui, con dati, progetti e visione per raccontare non solo cosa abbiamo fatto, ma anche dove vogliamo andare”.

“Lo stile di governo che abbiamo adottato – ha proseguito la Sindaca – si fonda su tre principi cardine: ascolto, concretezza, presenza sul territorio. Questo approccio si è tradotto in scelte precise e interventi tangibili: oltre 1 milione di euro investiti su scuole e impianti sportivi, con cantieri aperti in tutti i plessi scolastici e lavori di riqualificazione di palestre e campi sportivi, rispondendo alle richieste di famiglie e associazioni; completati interventi di asfaltatura e messa in sicurezza con il rifacimento della segnaletica orizzontale; in fase di progettazione definitiva il progetto di manutenzione straordinaria e riqualificazione della Sala Spettacolo Dino Formichini a Collesalvetti, il progetto di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Macchia Verde a Stagno, il rifacimento della pista ciclistica Collesalvetti – Vicarello, il tutto finanziato con risorse proprie dell’ente, mentre, grazie ad un finanziamento regionale regionale di 400.000 euro, stiamo lavorando alla progettazione di un percorso escursionistico attraverso l’acquedotto leopoldino di collegamento tra Parrana San Martino e Parrana San Giusto; continua il piano di efficientamento energetico sugli edifici pubblici e sono in programmazione interventi su scuole e palestre con la partecipazione a bandi regionali, per un risparmio energetico stimato del 30%; rilanciato il confronto con il mondo associativo: oltre quaranta gli incontri svolti nei primi dodici mesi con comitati, associazioni, categorie economiche, realtà e imprese del territorio; istituito un rapporto permanente con il Comune di Livorno per affrontare insieme i temi strategici di area vasta, dai collegamenti infrastrutturali, alla valorizzazione del patrimonio storico comune. Particolare attenzione è stata posta sulla gestione delle participate e su un nuovo protagonismo all’interno delle stesse; difesa del patrimonio storico: in questi dodici mesi sono stati effettuati sopralluoghi su tutti i beni di valenza storica: questo ci ha permesso di stilare un elenco di priorità da cui partire per una maggior valorizzazione dei beni storico-culturali, aggiornare e fare nuove convenzioni con la soprintendenza di Livorno e Pisa, come ne è da esempio la nuova convenzione sulla Mansio Romana a Torretta e l’accordo di collaborazione tra enti per il restauro, recupero e valorizzazione dell’acquedotto leopoldino, per un importo di 7,3 milioni di euro. Nessuna decisione è stata presa senza confronto, senza aprire porte, senza mettersi in discussione. A partire dai servizi alla persona, alle famiglie, ai percorsi scolastici e alla conciliazione vita – lavoro, sempre più importante nella vita delle nostre famiglie. Per noi governare non è solamente gestire, ma anche cambiare. Cambiare con cura, con responsabilità e con la convinzione che il bene pubblico viene prima degli interessi personali o delle scorciatoie”.

Cinque i grandi temi affrontati: scuola e sociale, territorio e ambiente, lavoro e sviluppo, partecipazione e cultura, sicurezza e legalità. Passo dopo passo sono stati presentati tutti gli interventi messi in campo, con particolare attenzione a quelli in fase di progettazione e definizione che permetteranno di riqualificare il territorio e, in alcuni casi, come quello della pista ciclistica “Ivo Mancini” di Stagno, di restituire luoghi di aggregazione alla cittadinanza.

“Non c’è partecipazione senza luoghi pubblici in cui farla e, per questo, ci siamo dati l’obiettivo di riqualificare, anno dopo anno alcune aree pubbliche esterne: a Parrana San Martino, ad esempio, sono state installate nuove attrezzature sportive quali canestri, porte con un’adeguata pulizia e manutenzione dell’area. Siamo consapevoli che molto resta da fare: dalla transizione ecologica, alle grandi infrastrutture e servizi, passando per il tema della casa e dell’equità sociale, fino al rafforzamento di una comunità solidale e resiliente”. Sul futuro la sindaca Sara Paoli non ha alcun dubbio: “Collesalvetti merita uno sguardo lungo e noi vogliamo costruirlo insieme. Con coraggio, con determinazione e con la forza collettiva che può venire solo da una cittadinanza coinvolta. Voglio ringraziare la Giunta, i consiglieri comunali, le lavoratrici e i lavoratori dell’ente, le realtà associative e sindacali, i cittadini e le cittadine che ci spronano ogni giorno ad essere all’altezza. Questo è solo il primo tratto di un cammino più lungo. Ma è anche un punto da cui ripartire con ancora più forza. Perché amministrare significa scegliere. E noi continueremo a scegliere da che parte stare”.

