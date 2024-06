Vittoria al primo turno, Salvetti sopra il 51%

Vittoria al primo turno per Salvetti che supera la soglia del 51%. Europee, in città PD al 36,32%, FDI al 20,87%, M5S al 12,33%

Ore 20: 12 – 156 su 172 sezioni scrutinate

Ore 19:51 Luca verso la vittoria al primo turno, Salvetti sopra il 51%

19:33 – 144 su 172 sezioni scrutinate Salvetti stabile al 51.84%

” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240610-WA0064.jpg” alt=”” width=”235″ height=”329″ />19:06 – Salvetti al 51.97%. 135 su 172 sezioni scrutinate

18:43 Salvetti arriva davanti al Comune. Bagno di folla sulla scalinata per Luca che dopo l’abbraccio, virtuale, dei cittadini e, fisico, della mamma si è recato in sala consiliare per un primo discorso di ringraziamento a tutti i sostenitori: sia coloro che lo hanno accompagnato lungo il percorso sia coloro che lo hanno atteso in piazza del Municipio: “Non era facile vincere al primo turno. Grazie a tutta la coalizione che mi ha sostenuto e ai livornesi che hanno capito che siamo persone per bene”, le primissime parole.

18:10 Salvetti lascia la sede del comitato elettorale in via Marradi e tra la folla, accompagnato da molti membri della giunta, sta raggiungendo il Comune dopo aver rilasciato ai giornalisti presenti le prime dichiarazioni (che potete ascoltare sulla nostra pagina Fb e Ig). Intanto le sezioni scrutinate sono 14 su 172.

18:09 – 92 su 172: Salvetti sopra il 52%

17:30 – 71 su 172: Salvetti conduce con il 51,85%

16:54 – 45 su 172: Salvetti 52,36% (8668 voti), Guarducci 21,59% (3575 voti), Barale 18,75% (3105 voti), Vaccaro 4,73% (783 voti), Cosimi 1,92% (318voti), Pezone 0,65% (107 voti)

16:43 – 33 su 172: Salvetti 51,27% (6105 voti), Guarducci 22,36% (2662 voti), Barale 19,02% (2265 voti), Vaccaro 4,80% (571 voti), Cosimi 1,91% (227 voti), Pezone 0,65% (77 voti)



16:31 – 31 su 172: Salvetti 51,28% (5640 voti), Guarducci 22,18% (2441 voti), Barale 19,14% (2106 voti), Vaccaro 4,85% (534 voti), Cosimi 1,94% (214 voti), Pezone 0,60% (66 voti)

16:25 – 27 su 172: Salvetti 51,61% (4890 voti), Guarducci 22,17% (2100 voti), Barale 19,06% (1806 voti), Vaccaro 4,70% (455 voti), Cosimi 1,84% (174 voti), Pezone 0,62% (59 voti)

16:22 – 23 su 172: Salvetti 52,05% (3920 voti), Guarducci 22,21% (1673 voti), Barale 18,64% (1404 voti), Vaccaro 4,55% (343 voti), Cosimi 1,85% (139 voti), Pezone 0,69% (52 voti)

16:17 – 21 su 172: Salvetti 51,01% (3394 voti), Guarducci 22,36% (1488 voti), Barale 19,27% (1282 voti), Vaccaro 4,72% (314 voti), Cosimi 1,88% (125 voti), Pezone 0,77% (51 voti)



16:10 – 18 su 172: Salvetti 51,12% (2820 voti), Guarducci 22,34% (1233 voti), Barale 19,27% (1063 voti), Vaccaro 4,70% (259 voti), Cosimi 1,94% (107 voti), Pezone 0,63% (35 voti)

16:00 – 12 su 172: Salvetti 50,53% (1571 voti), Guarducci 21,71% (675 voti), Barale 20,46% (636 voti), Vaccaro 4,63% (144 voti), Cosimi 2,12% (66 voti), Pezone 0.55% (17 voti)

15:55 – 9 su 172: Salvetti 50,05% (1062 voti), Barale 21,72% (461 voti), Guarducci 20,55% (436 voti), Vaccaro 4,90% (104 voti), Cosimi 2,12% (45 voti), Pezone 0.66% (14 voti)



15:44 – 5 su 172: Salvetti 44,81% (298 voti), Barale 23,76% (158 voti), Guarducci 23,31% (155 voti), Vaccaro 5,71% (38 voti), Cosimi 1,35% (9 voti), Pezone 1,05% (7 voti)

15:36 – 4 su 172: Salvetti 47,63% (181 voti), Barale 24,21% (92 voti), Guarducci 21,84% (83 voti), Vaccaro 3,95% (15 voti), Cosimi 1,35% (7 voti), Pezone 0,53% (2 voti)

15:31 – Ancora fermo lo spoglio alle prime tre sezioni. Pochissimi per adesso i voti scrutinati.

15:04 – 3 su 172: Salvetti 45,93% (158 voti), Barale 25% (86 voti), Guarducci 22,09% (76 voti), Vaccaro 4,36% (15 voti), Cosimi 2,3% (7 voti), Pezone 0,58% (2 voti)

14.44 – Prima sezione scrutinata su 172: Barale e Guarducci al 41,67%, Salvetti 16,66% (25 voti totali)

14.40 – Sale l’attesa… tutto tace, ancora, dalle urne. Aspettando i primi responsi

14.31 – Ancora nessun risultato proveniente dai seggi

14.01 – Iniziato lo spoglio. Siamo in attesa di conoscere i dati delle prime sezioni scrutinate

Europee –Terminato lo spoglio delle Europee. A Livorno il Partito Democratico risulta quello più votato con 26.043 voti pari al 36,32 % delle preferenze. A seguire il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, con il 20,87% (14.965 voti). Terzo partito più votato per il Parlamento Europeo in città è stato il Movimento 5 Stelle che ha raccolto 8.839 voti pari al 12,33 %. Alleanza Verdi e Sinistra ha raccolto 6.266 preferenze per un totale dell’8,74%. A seguire Lega Salvini Premier con il 5,43% (3.892 voti raccolti). A ruota la lista Pace Terra Dignità con il 4,02% (2.885 voti). Forza Italia ha raccolto il 3,92% delle preferenze espresse pari a 2.811 voti nelle urne. Stati Uniti D’Europa (Renzi-Bonino) 2.402 per il 3,35 %. Il resto sotto al 3%.

Affluenza – Il voto a Livorno ha fatto registrare un’affluenza al di sopra della media nazionale, visto che, per le europee, sono andati a votare 74.808 cittadini livornesi, rispetto ai 133.387 iscritti nelle liste elettorali, e cioè il 56,08% degli iscritti (il 56,60% dei maschi e il 55,61% delle femmine).

Per le elezioni comunali l’affluenza è stata del 55,13% (il 55,43% dei maschi e il 54,84% delle femmine), essendo andati a votare 75.123 elettori su 136.265 iscritti.

L’affluenza delle comunali risulta più bassa di quella delle europee in quanto, a parità di elettori votanti, il numero degli iscritti al voto per le europee era inferiore rispetto a quello per le comunali (una differenza di quasi 3mila voti) perché molti cittadini AIRE hanno chiesto di votare all’estero (ma lo si poteva fare solo per le europee e non per le comunali) e quindi erano stati cancellati dalle liste di Livorno per le europee.

Oggi, lunedì 10 giugno, dalle 14, lo spoglio live dei voti delle amministrative. L’affluenza per le amministrative è stata del 55,13%.

