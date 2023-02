Consigli di Zona, ecco chi sono i 163 candidati

Salvetti: "Numero lusinghiero che dimostra come la città risponda sui temi della partecipazione". Ora per i candidati si apre una fase nuova: raccogliere almeno 25 firme per validare la propria candidatura

Sono 163 le candidature giunte per le imminenti elezioni dei Consigli di Zona, i nuovi organismi di partecipazione fortemente voluti dall’Amministrazione. “Il primo step è andato – dichiara il sindaco Salvetti – e il riscontro è ampiamente positivo. 163 potenziali candidati è un numero lusinghiero che dimostra come la città risponda sui temi della partecipazione. Adesso ci dovrà essere il riscontro nel momento del voto. In un paese in cui i numeri di chi si presenta alle urne per esercitare il proprio diritto di scegliere sono in continuo calo, Livorno può dare un un segnale di grande significato”. “Un segnale molto positivo – commenta la vicesindaca Camici con delega alla partecipazione – È evidente che c’è molta voglia da parte dei cittadini di impegnarsi per la loro città. Direi che questa prima fase è andata oltre le nostre più rosee aspettative”. Ora si apre una fase nuova: la sottoscrizione delle candidature. Servono almeno 25 firme per validare ogni candidatura.

Come fare?

Dal 16 al 25 febbraio i cittadini italiani residenti nel Comune di Livorno che abbiamo compiuto 16 anni, gli stranieri comunitari, residenti nel Comune di Livorno e gli stranieri non comunitari, residenti in Italia da almeno 5 anni, possono sottoscrivere le candidature sia online che usufruendo di punti “fisici” di assistenza. Ogni cittadino può sottoscrivere una sola candidatura all’interno del proprio Consiglio di Zona.

SOTTOSCRIZIONE ON LINE

Per sottoscrivere le candidature online ci si può collegare alla piattaforma indicata nella pagina Consigli di Zona > Le Elezioni 2023 cliccando sull’apposito link e accedere tramite SPID o CIE o CNS.

Nella pagina è anche disponibile un manuale con le istruzioni per le procedure di sottoscrizione.

PUNTI “FISICI” PER LA SOTTOSCRIZIONE

Sono stati inoltre istituiti i sottoelencati punti di assistenza per consentire la sottoscrizione anche a coloro che non siano in possesso di SPID o CIE o CNS presso le seguenti sedi fisiche

Ufficio Anagrafe

Piazza del Municipio, 50 – Palazzo nuovo

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì 15.30 – 17.30

Ufficio Elettorale

Piazza del Municipio, 50 – Palazzo nuovo

lunedì e venerdì 9 – 13; martedì e giovedì 15.30 – 17.30 chiuso il mercoledì

Centro Servizi al cittadino Area Nord

Piazza Saragat 1

Tel. 0586 824811 Fax: 0586 424281

E-mail: [email protected]

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì 15.30 – 17.30

Centro Servizi al cittadino Area Sud

Via Settembrini 33

telefono 0586 824920

indirizzo e-mail: [email protected]

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì 15.30 – 17.30

Istruzione e Politiche Giovanili

Via delle Acciughe 5

telefono 0586 820652

indirizzo mail: [email protected]

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì 15.30 – 17.30

Per ogni ulteriore informazione:

Consultare la sezione Il Comune alla pagina Consigli di Zona

Telefonare al numero 0586 – 820652

[email protected]

