Consigli di Zona, il sindaco ha proclamato i consiglieri eletti

Sono stati proclamati i membri dei Consigli di Zona, i nuovi organismi di rappresentanza articolati su base territoriale istituiti dal Comune di Livorno per facilitare il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione

Sono stati proclamati, con ordinanza del sindaco Salvetti del 18 aprile, i membri neo eletti dei Consigli di Zona, i nuovi organismi di rappresentanza articolati su base territoriale istituiti dal Comune di Livorno per facilitare il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione e per favorire una più larga ed efficace partecipazione, aggregazione e consultazione su materie di interesse locale. Le votazioni per i Consigli si erano concluse domenica 2 aprile. Entro il 18 maggio saranno completati tutti gli adempimenti finalizzati all’effettivo insediamento dei consiglieri. L’Amministrazione comunicherà le modalità con cui i cittadini potranno mettersi in contatto con i consiglieri della propria zona. Questo l’elenco degli eletti, ripartiti per Consigli e per quartieri. Per ciascun Consiglio, i più votati di ciascun quartiere sono riportati nella parte alta della graduatoria (per garantire la rappresentatività al quartiere questi consiglieri risultano eletti indipendentemente dal numero dei voti conseguiti), a seguire gli altri eletti in base ai voti riportati rispetto all’intero Consiglio (art. 8 comma 6 del Regolamento).

Condividi: