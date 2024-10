Consiglio di Zona 4: “No alla violenza”

Relativamente all’incendio che ha visto coinvolta una ruspa nel cantiere per la costruzione del complesso in via San Marino, questo consiglio di zona, pur augurandosi che non si sia trattato di un atto intenzionale, ci tiene ad esprimere una ferma condanna a qualsiasi atto di violenza che possa mettere in pericolo non solo l’incolumità dei cittadini ma anche la libertà stessa. Detto ciò, restiamo in attesa degli esiti delle indagini che saranno condotte dagli organi a ciò deputati.

Consiglio di Zona 4

