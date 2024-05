Costellazione presenta “Verso un nuovo modus operandi per lo spettacolo dal vivo”

L'associazione, che riunisce compagnie ed artisti che operano in città sullo spettacolo dal vivo, presenta le proprie proposte

Si è svolta lunedì 6 maggio al Nuovo Teatro delle Commedie la conferenza stampa di Costellazione, associazione nata dalla messa in rete di spazi, compagnie ed artisti che operano in città sullo spettacolo dal vivo. Obiettivo della conferenza stampa è stata la presentazione alla città e alle forze politiche che si candidano a governare per i prossimi anni, di “Verso un nuovo modus operandi per lo spettacolo dal vivo”, documento prodotto da Costellazione che raccoglie idee e strategie per valorizzare e sostenere il sistema dello spettacolo dal vivo cittadino, perché anche questo tema entri a far parte del dibattito politico durante questa campagna elettorale. “Quello dello spettacolo dal vivo come evidenziato già dall’associazione in altre occasioni pubbliche – si legge in un comunicato stampa – è un settore in forte crescita, che porta ricchezza alla città dal punto di vista culturale, sociale e occupazionale, per questo è fondamentale che sia sostenuto con forza e decisione dalla futura pubblica amministrazione. Costellazione, rappresenta una delle novità più significative del sistema dello spettacolo dal vivo della città di Livorno, garantendo una vivacità e molteplicità di proposte culturali che arricchiscono e migliorano la vita della città stessa. Nel documento presentato si chiede alla futura amministrazione il riconoscimento dei presidi culturali presenti in città e delle compagnie professioniste come sistema necessario per lo sviluppo della cultura e il benessere dei cittadini riconoscendo il valore formativo ed educativo dello spettacolo. A questo scopo si chiede l’aumento delle risorse ad esso destinate, lavorando affinché queste stesse risorse siano in grado di rispondere a interventi e strategie di medio e lungo periodo. Queste risorse dovranno essere assegnate attraverso l’attivazione di bandi o assegnazioni che tengano di conto di quantità e qualità lavorativa espressa durante l’anno. Viene chiesta inoltre la definizione di funzioni chiare mirate a stabilire responsabilità precise e vocazioni artistiche da parte dei soggetti che si dedicano professionalmente allo spettacolo dal vivo presenti sul territorio. A tal proposito uno strumento individuato per armonizzare le diverse funzioni e immaginare questo innovativo modus operandi, è l’attivazione di un tavolo permanente coordinato dall’Amministrazione che riunisca Costellazione, Fondazione Teatro Goldoni, Fondazione Lem, e i soggetti professionisti del settore, al fine di facilitare il dialogo progettuale e immaginare nuovi scenari. Nei punti successivi del documento viene proposto un nuovo patto tra teatro e scuola, che veda tutti coloro che si occupano della crescita culturale delle nuove generazioni, coinvolti in una strategia comune finalizzata a superare il rischio di un impoverimento relazionale e di un isolamento dei bambini e degli adolescenti di oggi. Azione intesa non come collaterale all’attività di spettacolo dal vivo, bensì suo fondamento, volta all’intercettazione di nuovo pubblico, garantendo opportunità di accessibilità ad ampie fette di cittadini altrimenti escluse dalle politiche culturali. Il documento si chiude con uno sguardo al futuro, nella richiesta di sostegno alla scena emergente, con la proposta di interventi a lungo termine e strutturati, che mirino a garantire ai giovani talenti livornesi, un ambiente solido in cui crescere e sperimentare”.

Costellazione è ad oggi costituita da: Teatro Grattacielo/ Compagnia Centro Artistico il Grattacielo; Atelier delle Arti ; Nuovo Teatro delle Commedie/ Pilar Ternera; Teatro Vertigo ; Teatro della Brigata/Compagnia Orto degli Ananassi; Compagnia Dimitri/Canessa; Teatro Trabagai; Teatro Agricolo e Compagnia degli Onesti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©