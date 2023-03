Da oggi si vota (anche online) per i Consigli di Zona

Fino a domenica 2 aprile si può votare anche online per eleggere i membri dei Consigli di Zona, gli organismi di partecipazione decentrata del Comune di Livorno che faciliteranno il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione. I nomi dei candidati

Da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile si può votare online per eleggere i membri dei Consigli di Zona, gli organismi di partecipazione decentrata del Comune di Livorno che faciliteranno il rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione. Qui l’elenco dei candidati: https://www.comune.livorno.it/consigli-zona/elezioni-2023-consigli-zona/candidati

Come si vota

Si potrà votare ON LINE dal proprio computer o da qualsiasi altra postazione privata registrandosi e accedendo con carta d’identità elettronica o SPID o CNS al link https://voting.skyvote.it/spid/cloud che sarà attivo dalle ore 00.01 di lunedì 27 marzo fino alle ore 23.59 di domenica 2 aprile. In un’unica votazione sarà possibile esprimere doppia preferenza indicando 2 candidati di genere diverso (uomo – donna). Saranno allestite anche delle postazioni, presso sedi fisiche messe a disposizione dal Comune di Livorno, dove saranno messi a disposizione delle postazioni per esprimere il voto elettronico con l’assistenza di personale specializzato, presentando documento di identità valido.

Elenco delle postazioni assistite

Sala Simonini – Scali Finocchietti, 4Lunedì 27/3 ore 9.00 – 13.00

Martedì 28/3 ore 15.00 – 18.00

Mercoledì 29/3 ore 9.00 – 13.00

Giovedì 30/3 ore 15.00 – 18.00

Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Uffici Area Sud – Via Settembrini, 33Lunedì 27/3 ore 15.00 – 18.00

Mercoledì 29/3 ore 15.00 – 18.00

Venerdì 31/3 ore 9.00 – 13.00

Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Sede Polizia Municipale – Via Paretti, 8 (Shangay)Martedì 28/3 ore 9.00 – 13.00

Giovedì 30/3 ore 9 – 13.00

Venerdì 31/3 ore 15.00 – 18.00

Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Casa per ferie San Giuseppe Via Mario Puccini, 68 (Quercianella)Lunedì 27/3 ore 9.00 – 13.00

Giovedì 30/3 ore 15.00 – 18.00

Sabato 1 /4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Per chiedere la risoluzione di problemi:

Per problematiche inerenti l’accesso a CIE/SPID/CNS, problematiche inerenti il portale per le operazioni di voto o altro è possibile utilizzare il portale raggiungibile dal link https://www.comune.livorno.it/SegnalazioniCdZ/index.asp

Per informazioni:

Telefono 0586 – 820 652

Email [email protected]

Per ogni altra informazione https://www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona

