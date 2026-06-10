Due anni di secondo mandato: “Livorno modello nazionale”

Dal Pnrr al sociale, all'ambiente alla mobilità, dalla cultura alla crescita del turismo (+ 64% rispetto al 2019): il sindaco traccia il bilancio di metà legislatura e rilancia il “modello Livorno” come esperienza amministrativa riconosciuta a livello nazionale

di Giulia Bellaveglia

A due anni dall’inizio del secondo mandato, il sindaco Luca Salvetti traccia il bilancio dell’attività amministrativa rivendicando risultati su opere pubbliche, ambiente, sociale, cultura e sviluppo urbano. Il primo cittadino ha ringraziato dipendenti e dirigenti comunali, sottolineando il lavoro svolto in questi sette anni di governo. Tra i punti evidenziati ci sono i progetti finanziati dal Pnrr e i numerosi cantieri aperti negli ultimi tempi. “È stato l’anno dei progetti Pnrr portati a casa – dice – e dei cantieri che pian piano si concludono come gli interventi in piazza Garibaldi o al Cisternone”.

Salvetti ha inoltre indicato nella chiusura dell’inceneritore uno dei simboli della politica ambientale perseguita dall’amministrazione, insieme al completamento quasi totale della pista ciclabile tirrenica e ai riconoscimenti nazionali ottenuti da Livorno per la pianificazione urbana e la transizione ecologica. Ampio spazio è stato dedicato al sociale.

L’assessore Andrea Raspanti ha respinto le critiche sull’azione del Comune. “La spesa cresce ogni anno – precisa – e infrange continuamente nuovi record. È cambiato il contesto, non il nostro approccio. Voglio ricordare la diminuzione dei trasferimenti statali, l’aumento dei costi dei servizi e il taglio al contributo affitto, specificando che la città mantiene livelli di assistenza superiori alla media regionale”. Nel bilancio dell’amministrazione trovano posto anche gli investimenti sull’edilizia scolastica, il turismo cresciuto del 64% rispetto al 2019 e il successo della mostra dedicata a Giovanni Fattori.

L’assessora Angela Rafanelli ha sottolineato il valore dell’esposizione, organizzata direttamente dal Comune. “Ha dimostrato competenze scientifiche – afferma -, organizzative e amministrative e ha riportato alla luce una parte del Dna del territorio”. Sul fronte della mobilità, l’assessora Giovanna Cepparello ha richiamato il nuovo piano del traffico, costruito sull’analisi degli incidenti registrati tra il 2017 e il 2023 sostenendo che “la sicurezza non ha colore politico”. Nella parte conclusiva dell’incontro, il sindaco ha precisato che la città gode oggi di una considerazione nazionale crescente, rilanciando il “modello Livorno”, definito come un’alleanza tra centrosinistra e civismo aperta anche al dialogo con il Movimento 5 Stelle.

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