E’ il momento della collaborazione, non delle polemiche

Il sindaco, la giunta comunale e tutta l’amministrazione comunale stanno gestendo questa crisi sanitaria in un rapporto stretto con la Regione Toscana garantendo una costante presenza e informazione alla cittadinanza e applicando le normative varate negli ultimi giorni dal Governo.

Quella di seguire scrupolosamente i provvedimenti del Governo è una linea adottata con chiarezza dall’inizio e il sindaco ha ragione quando sostiene che, in questa emergenza sanitaria nazionale, alcune criticità non possono essere affrontate con singole ordinanze, talvolta difformi da comune a comune, e ha fatto bene a chiedere al Governo, insieme ad altri Sindaci toscani, degli interventi più stringenti.

Questo sí, a nostro avviso, rappresenta nel suo complesso un atteggiamento razionale, efficace, collaborativo con il governo e soprattutto scevro di frizioni e polemiche che il M5S locale vorrebbe attribuire all’azione di Salvetti.

In questa fase è necessaria la massima collaborazione tra le istituzioni e le forze politiche da realizzarsi attraverso il confronto e proposte concrete tese a governare e superare questa crisi e una volta fuori potremmo fare le riflessioni sulla sua gestione, a nostro avviso positiva, e sulle conseguenze sul tessuto economico, sociale e culturale della nostra città.

Partito Democratico

Casa Livorno

Futuro!

Articolo Uno