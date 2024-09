E’ scomparso Roberto Bufalini

Foto inviata dai familiari che ringraziamo per la disponibilità

La presidente della Provincia Sandra Scarpellini esprime profondo cordoglio nel ricordo di "un politico appassionato ed amministratore pubblico attento allo sviluppo del territorio". E' stato assessore provinciale per due mandati dal 1985 al 1995. Altini: "Un riferimento per molti di noi"

Appresa la notizia della scomparsa di Roberto Bufalini, la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini ha espresso profondo cordoglio nel ricordo di un politico appassionato ed amministratore pubblico attento allo sviluppo del territorio. Bufalini era stato consigliere provinciale e assessore per due mandati amministrativi, dal 1985 al 1990, sotto la presidenza di Fabio Baldassarri, occupandosi di attività produttive e formazione professionale e, successivamente, dal 1990 al 1995, confermato nella giunta provinciale guidata dal presidente Iginio Marianelli, come assessore ai lavori pubblici, trasporti, viabilità, infrastrutture e patrimonio. “Alla famiglia di Roberto Bufalini giungano le più sentite condoglianze mie personali e a nome del Consiglio Provinciale”. “Roberto – ricorda l’amico Fabio Altini – è stato anche consigliere comunale Pds nell’ultimo mandato Lamberti e presidente dell’allora Circoscrizione 4. Sempre presente politicamente sul territorio, per molti è stato un riferimento nella propria crescita politica. Ultimamente era presente al circolo Arci di Salviano”.

