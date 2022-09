Elezioni 2022, il fac-simile della scheda elettorale

Foto tratta dal sito della Prefettura di Livorno

Sul sito della Prefettura di Livorno il fac-simile della scheda elettorale Camera e Senato e i manifesti. Si vota il 25 settembre dalle 7 alle 23. Due le novità di questa tornata elettorale: l'età per votare e il numero ridotto di parlamentari

Sono stati pubblicati il 9 settembre, sul sito della Prefettura di Livorno, il fac-simile della scheda elettorale Camera e Senato e i manifesti delle elezioni politiche del 25 settembre (si vota dalle 7 alle 23). Sempre sul sito della Prefettura è possibile saperne di più consultando la sezione Circolari e Documenti. In attesa della guida al voto, che pubblicheremo nei prossimi giorni, sono due le novità di questa tornata elettorale. L’età: ovvero si potrà votare a 18 anni sia per la Camera che per il Senato. Il numero di parlamentari: con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari si eleggeranno 400 deputati (invece che 630) e 200 senatori (invece che 315).

