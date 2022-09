Elezioni. A Livorno il Pd al 27%, FdI supera il 21%. M5S terzo partito al 16%. Affluenza al 67,65%

Nella seconda foto la home page di https://mizar.comune.livorno.it/elezioni/ dove consultare i risultati dello spoglio dei voti

Se in Italia il primo partito è stato Fratelli d'Italia con circa il 26% qui in città tiene il Partito Democratico attestandosi intorno al 27% (27,83% alla Camera, 26,85% al Senato). Anche in città però si registra un risultato storico per la destra, soprattutto per il partito di Giorgia Meloni che ottiene un importante 21,30% (21,29% al senato)

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 è terminato lo spoglio di tutte e 172 le sezioni cittadine (clicca qui per consultare TUTTI I RISULTATI a Livorno).

Se in Italia il primo partito è stato Fratelli d’Italia con circa il 26% qui in città tiene il Partito Democratico attestandosi intorno al 27% (27,83% alla Camera, 26,85% al Senato). Anche in città però si registra un risultato storico per la destra, soprattutto per il partito di Giorgia Meloni che ottiene un importante 21,30% al Senato e un 21,29% alla Camera. Terza forza politica a Livorno si attesta il Movimento 5 Stelle con un 16,61% al Senato e un 16,44% alla Camera. Azione-Italia Viva-Calenda arriva al 6,99% al Senato e alla Camera. La Lega raggiunge il 5,51% al Senato e 5,89% alla Camera, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,14 al Senato e al 5,43% alla Camera mentre Forza Italia tocca il 3,81% al Senato e un 3,64% alla Camera.

L’affluenza alle urne finale in città è stata del 67,65% mentre in Italia si è toccato il 63,9% (mai così bassa).

In totale l’alleanza del centro sinistra ottiene un 35,07% al Senato contro un 30,98% ottenuto dal centro destra. Alla camera non cambia di molto il gap tra le due coalizioni: 31,14% del centro dx contro il 36,42% del centro sx.

Per quanto riguarda i singoli candidati Andrea Romano alla Camera risulta il più votato con il 36,22% di preferenze (28.937 voti), Chiara Tenerini al secondo posto con il 30,92% (24.707 voti), Stella Sorgente sul podio con il 16,66% (13.312 voti).

Al Senato invece è Andrea Marcucci a ricevere più voti con il 34,95% di preferenze (27.952 voti), seguito da Manfredi Potenti con il 30,94% (24.747 voti) e Valeria Marrocco al terzo posto con il 16,69% (13.346 voti).

Condividi: