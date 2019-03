Elezioni/1. Ecco i primi nomi della lista Salvetti

Saranno Cinzia Simoni, Eleonora Zacchi, Matteo Bagnoli ed il capitano della nazionale di nuoto Federico Turrini i primi nomi della nuova lista CasaLivorno

di Filippo Ciapini

E’ da poco partita la nuova avventura politica di Luca Salvetti che, nella mattinata del 29 marzo ha presentato i primi quattro candidati della coalizione di centro sinistra (Pd, Futuro, Mdp e CambiaMenti) per le elezioni amministrative 2019 e, a sorpresa, ha lanciato il probabile nome del capolista.

“Sono particolarmente soddisfatto e felice di aver creato CasaLivorno, rappresentata qui questa mattina (venerdì 29 marzo, ndr) da due donne e due uomini che sono delle vere eccellenze nel proprio lavoro e nelle attività che svolgono . ha detto il candidato sindaco – Ci sono i presupposti per fare un grande lavoro, impegnarsi per amministrare la città deve essere un valore aggiunto e non un qualcosa da sottolineare in senso negativo”.

Saranno quindi Cinzia Simoni, vice presidente Arci e presidente Arci Solidarietà Livorno, Eleonora Zacchi, avvocato e direttrice del Centro Artistico “Il Grattacielo”, Matteo Bagnoli, ingegnere civile e attuale presidente Avis ed il capitano della nazionale di nuoto Federico Turrini i primi nomi della nuova lista CasaLivorno, gli obiettivi quindi, sembrerebbero essere quelli di rilanciare la città a partire dalla cultura, dallo sport e dal sociale.

Durante la conferenza stampa sono stati sollevati dubbi riguardanti la composizione di una lista civica poiché ritenuta non funzionale. “Ribadisco quanto detto, questa non è una lista del sindaco, è una lista civica di persone competenti nei loro ambiti – ha specificato il candidato sindaco – che non solo non si riconoscevano in altre forze all’interno della coalizione e che spontaneamente sono venute da me per offrire un aiuto nella gestione della città, visto le tante persone accorse, ho deciso di aggiungere un altro simbolo alla coalizione che si metterà al tavolo con noi per discutere dei programmi elettorali”.

Tra i nomi presentati è balzato anche quello del probabile capolista, lo scrittore Simone Lenzi, che, come sottolineato dallo stesso Salvetti ha fatto un percorso politico importante dentro CambiaMenti che va avanti da tempo, sempre stato vicino alla città e che, per capacità e conoscenza, potrà presentare qualcosa di importante in questa lista.

Salvetti, poi, ha fatto una considerazione sull’atmosfera che si respira in questa prima parte di campagna elettorale. “Ho voluto dividere il clima in due parti, c’è quello che si respira in mezzo alla gente che è eccezionale. Poi c’è quello del mondo virtuale – ha continuato Salvetti – riferito a tutti i candidati, devo dire che avvengono cose spregevoli, viene fatto un bullismo mediatico nei confronti di tutti i candidati, soprattutto nei confronti dei candidati donna a Livorno con affermazioni poco piacevoli, non mi riconosco. Ho visto anche tentativi di schiacciarmi su un partito per ricreare le condizioni che cinque anni fa hanno portato alla vittoria altre forze politiche, questo è un giochino che ci può stare, ma non ha agganci alla realtà, spero che la gente guardi oltre, come il mio slogan”.