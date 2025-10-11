Elezioni, l’affluenza alle 12 è del 10,08 %. Al voto 136.791 livornesi

I 172 seggi elettorali cittadini saranno aperti per la votazione nei giorni di domenica 12 ottobre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 13 ottobre dalle 7.00 alle 15.00

I cittadini livornesi saranno chiamati domenica 12 e lunedì 13 ottobre ad esprimere il loro voto in occasione dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale della Toscana. I 172 seggi elettorali cittadini saranno aperti per la votazione nei giorni di domenica 12 ottobre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 13 ottobre dalle 7.00 alle 15.00. Subito dopo la chiusura delle urne per la votazione, nello stesso giorno di lunedì 13 ottobre, avranno inizio le operazioni di scrutinio. Sulla pagina Elezioni Regionali 12-13 ottobre 2025 sono fornite tutte le informazioni relative ai servizi del Comune in occasione della votazione, modalità di voto e istruzioni per presidenti di seggio e scrutatori.

Per seguire l’aggiornamento dei dati sulle affluenze nel Comune di Livorno il link è questo:

https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/votanti/primoturno/090420090

Invece per i risultati dello scrutinio, a Livorno, il link è:

https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/elenchi/primoturno/09042042

Corpo elettorale

In base ai dati aggiornati al 15° giorno antecedente le elezioni, a Livorno gli aventi diritto al voto per le Elezioni Regionali sono 136.791.

Sezioni elettorali

Le sezioni elettorali cittadine sono 172.

Le sezioni ubicate presso la scuola primaria Micheli di piazzale XI maggio, causa importanti lavori di ristrutturazione, sono state trasferite provvisoriamente nel complesso scolastico delle scuole Fermi-Campana di via Stenone, specificamente:

le sezioni elettorali nn. 73,74,75 e 76, presso la scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” in via Stenone n. 12 (piano primo);

le sezioni elettorali nn. 24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 presso scuola primaria “Campana” in via Stenone n. 18 (piano terra e primo piano).

Come si vota

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio (il numero è riportato sulla tessera elettorale) muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità (carta d’identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale, purché munito di fotografia; sono valide anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidate da un comando militare). I documenti di identificazione, purché regolari, saranno accettati ai fini del voto anche se scaduti. In mancanza di idoneo documento, l’elettore può essere identificato da uno dei membri dell’ufficio elettorale di sezione che lo conosca personalmente, o da parte di un altro elettore della sezione che ne attesti l’identità.

Per le elezioni Regionali della Toscana possono esercitare il diritto di voto solamente gli iscritti alle liste elettorali di un Comune della Regione Toscana

Rilascio TESSERE ELETTORALI

UFFICIO ELETTORALE (Piazza del Municipio 50) – orari di apertura:

da lunedì 15 settembre a giovedì 9 ottobre: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13.00; martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30;

venerdì 10 ottobre: dalle 9.00 alle 18.00

sabato 11 ottobre: dalle 9.00 alle 18.00

domenica 12 ottobre: dalle 7.00 alle 23.00

lunedì 13 ottobre: dalle 7.00 alle 15.00.

SPORTELLO AL CITTADINO AREA NORD (Piazza Saragat 1) e SPORTELLO AL CITTADINO AREA SUD (Via Settembrini 33) – orari di apertura:

fino a venerdì 10 ottobre: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.30 alle 17.30;

sabato 11 ottobre: dalle 9.00 alle 15.00

domenica 12 ottobre: dalle 7.00 alle 20.00

lunedì 13 ottobre: dalle 7.00 alle 15.00

Nei giorni di votazione, domenica 12 ottobre e lunedì 13 ottobre, sarà attivo un servizio per il rilascio di tessere elettorali e tagliandi adesivi, presso i seguenti plessi scolastici:

Scuola Media “Micali”, succ. via degli Archi 66;

Scuola Elementare “Villa Corridi,”, via del Vecchio Lazzaretto n. 26;

Scuola Elementare “Campana”, via Stenone 18

Si ricorda che in caso di trasferimento di residenza da un Comune a un altro, è il nuovo Comune di residenza che rilascia la nuova tessera elettorale, ritirando quella vecchia.

Altri SERVIZI ANAGRAFICI (rilascio Carte d’Identità, cambi di residenza, irreperibilità, Aire, ecc..)

Ufficio Anagrafe per Carte Identità – orari di apertura:

sabato 11 ottobre dalle 9.00 alle 13.00

domenica 12 ottobre dalle 7.00 alle 23.00

lunedì 13 ottobre dalle 7.00 alle 15.00

Sportelli al cittadino Area Nord e Area Sud per Carte d’Identità – orari di apertura:

sabato 11 ottobre dalle 09.00 alle 15.00

domenica 12 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 20.00

lunedì 13 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Ufficio Anagrafe per tutti gli altri servizi (cambi residenza-Irreperibilità – Aire, ecc.) – orari di apertura:

sabato 11 ottobre dalle 9.00 alle 13.00

domenica 12 ottobre dalle 8.00 alle 20.00

lunedì 13 ottobre dalle 7.00 alle 15.00

Votare con l’assistenza di un accompagnatore

Gli elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto (per es. i ciechi), possono andare a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia.

A tal fine occorre una delle seguenti condizioni:

che l’impedimento fisico sia evidente;

che sulla tessera elettorale sia riportata l’annotazione (sigla AVD);

che l’elettore sia in possesso vecchio libretto di invalidità civile rilasciato dall’INPS (o in precedenza dal Ministero dell’Interno Direzione Generale dei Servizi Civili) attestante la cecità assoluta;

che l’elettore esibisca un certificato medico rilasciato dalla USL attestante che l’infermità fisica gli impedisca di esprimer il voto autonomamente.

Di seguito il calendario delle visite predisposto per i prossimi giorni dall’Asl Toscana Nord Ovest:

Centro Socio Sanitario Livorno Nord, in via Fiera di Sant’Antonino 3: Venerdì 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.00; sabato 11 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 11,30; domenica 13 ottobre la mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30; lunedì 13 ottobre dalle 7.30 alle 9.00.

Presidio Ospedaliero di Livorno, viale Alfieri 36: sabato 11 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 e domenica 13 ottobre dalle ore 10 alle ore 12. Medici oculisti, 4° padiglione dell’Ospedale, piano terra: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 e lunedì 13 ottobre, sempre dalle ore 10 alle ore 12

Servizio trasporto elettori non deambulanti

Per consentire ai cittadini non deambulanti (con gli eventuali accompagnatori) di recarsi ai seggi per il voto, è disponibile il servizio di trasporto “a chiamata” completamente gratuito istituito dal Comune di Livorno con mezzo munito di pedana monta carrozzelle. Il servizio consente di prelevare l’elettore non deambulante alla porta dell’appartamento al piano in cui risiede, anche nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di ascensore. Il servizio può essere richiesto e prenotato venerdì 10 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, sabato 11 ottobre al mattino dalle 9.00 alle 12.00, domenica 12 ottobre dalle 7.00 alle 23.00, lunedì 13 ottobre dalle 7.00 alle 14.00 inviando una mail all’indirizzo [email protected] (nella mail specificare indirizzo e recapito telefonico per essere contattati per l’appuntamento) oppure telefonando al numero 0586 820178.

Votare in una sezione priva di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, quando la sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto recandosi (usufruendo del servizio comunale per non deambulanti o autonomamente) presso una delle 25 sezioni esenti da barriere architettoniche, qui elencate:

5

Scuola elementare “M. D’Azeglio” Via dei Mulini a Vento n.2

7

Scuola elementare “C. Bini” Via C. Bini n. 22

13

Scuola media “G. Borsi” via della Coroncina n. 21

23

Scuola elementare “A. Benci” Via Bernardina n. 35

24

Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18

28

Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18

32

Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18

35

Scuola media “Micali” succ. (Ex Tesei) Via degli Archi n. 66

47

Scuola elementare “E. De Amicis” V.le G. Marconi n. 77

50

Scuola media “San Gaetano” Via San Gaetano n. 19

56

Scuola media “G. Mazzini” Via G. Targioni Tozzetti n. 5

68

Scuola elementare “G. Puccini” Via E. Zola n.75

70

Scuola media “E. Fermi” Via N. Stenone n. 12

77

Scuola elementare “A. Modigliani” Via A. M. E. Agnoletti n. 3

87

Scuola media “Michelangelo” Via R. Dudley n. 3

93

Scuola elementare “G. Rodari” V.le Risorgimento n. 140

103

Scuola elementare “A. Razzauti” Via Basiliacata n. 17/a

107

Scuola elementare “P. Albertelli” Via P. Albertelli n. 1

109

Scuola media “Bartolena” (ex XI Maggio) Via E. Bois n. 14

120

Scuola media “B. Brin” Via Sardegna n. 25

126

Scuola elementare “C. Cattaneo” Via C. Cattaneo, n. 5

135

Scuola elementare “G. Carducci” Via D. Provenzal, n. 27

153

Scuola elementare “A. Gramsci” Via Campania, n. 39

155

Scuola elementare “P. Thouar” Via Niccodemi, n. 1

159

Scuola elementare “Villa Corridi” Via del Vecchio Lazzeretto, n. 26

L’elettore non deambulante che si reca a votare in un seggio privo di barriere architettoniche diverso dal suo, deve esibire al seggio, oltre alla tessera elettorale, un’attestazione medica appositamente rilasciata, gratuitamente, dall’Azienda Sanitaria (nel paragrafo precedente è riportato il calendario dell’Azienda Sanitaria con orario e sedi dove vengono effettuate le visite). La certificazione va bene anche se rilasciata in precedenza per altri scopi. In alternativa può essere esibita una copia autentica della patente di guida speciale.

Modifiche alla viabilità

Per agevolare lo svolgimento delle elezioni, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

abolizione della ZTL notturna “A (Venezia)” dalle 20.00 alle 5.00 nelle notti di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 ottobre

sospensione di tutte le ZTL e ZSC per l’intera giornata dell’11 e del 13 ottobre

istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Municipio a partire dalle 14.00 del 13 ottobre fino al termine delle operazioni elettorali.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio elettorale all’indirizzo email: [email protected] oppure ai numeri di telefono: 0586820449 e 0586820453.

