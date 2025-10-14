Cerca nel quotidiano:

Elezioni regionali, i risultati del voto a Livorno. Giani eletto presidente

Martedì 14 Ottobre 2025 — 15:11

Tra i candidati al consiglio regionale, Franchi (Pd) e Amadio (FdI) i più votati. Tra i tre candidati alla presidenza della Regione, Giani il più votato con 35.946 preferenze e una percentuale del 62,62%. Le schede bianche sono state 381, quelle nulle 937, le schede contestate 5. Tutti i numeri

Si sono concluse nella serata di lunedì 13 ottobre, nei 172 seggi della città, le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio Regionale. I dati relativi a Livorno città sono consultabili tramite il sito messo a punto dal Ministero dell’Interno, alla pagina https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/scrutini/primoturno/090420420090 cliccando sui cerchietti con il segno + che precedono i simboli dei candidati e delle liste che li appoggiavano. A Livorno l’affluenza è stata del 43,02% (si sono recati alle urne 58.724 elettori, su 136.516 iscritti alle liste elettorali). Le schede bianche sono state 381, quelle nulle 937, le schede contestate 5. I voti validi (e assegnati ai tre candidati) sono quindi stati 57.401. I voti alle liste (schede dove è stato barrato anche il simbolo di un partito o il nominativo di un candidato consigliere) sono stati 51.232.
Gli elettori che hanno espresso il proprio voto solo per il candidato presidente, senza voto di lista, sono quindi stati 6.169.

Questo il riepilogo dei voti ricevuti a Livorno città dai candidati alla Presidenza della Regione, con le relative percentuali:
EUGENIO GIANI voti 35.946, percentuale 62,62% (le liste che lo sostenevano hanno preso 31.821 voti, il 62,11% dei voti di lista);
ALESSANDRO TOMASI  voti 17.024 percentuale 29,66% (le liste che lo sostenevano hanno preso 15.671 voti, il 30,59% dei voti di lista);
ANTONELLA BUNDU voti 4.431 percentuale 7,72% (la lista che la sosteneva ha preso 3.740 voti, il 7,30% dei voti di lista).

Questi i voti ricevuti dalle liste a Livorno città, con le relative percentuali:

Liste che sostenevano Giani
PARTITO DEMOCRATICO voti 17.379  33,92%
EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA voti 5.835  11,39%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA voti 4.843  9,45%
MOVIMENTO 5 STELLE voti 3.764  7,35%
Liste che sostenevano Tomasi:
FRATELLI D’ITALIA voti 11.566  22,58%
LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER voti 1.796  3,51%
FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE voti 1.383  2,70%
NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI voti 497  0,97%
È ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE voti 429  0,84%
Lista che sosteneva Bundu:
TOSCANA ROSSA voti 3.740  7,30%

Queste le preferenze riportate dai candidati al Consiglio regionale nei 172 seggi della città:
PARTITO DEMOCRATICO        17.379
FRANCHI ALESSANDRO    2.883
GRIECO CRISTINA    2.777
BONCIANI BARBARA    1.223
CECCHINI ELISA    620
IACOPONI MICHELE    203
CAPUANO VALENTINA    189
DE ROSAS SIMONE    184
LISCHI GIULIO    133
EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA  5.835
BARONTI SONIA    616
ROSSI SIMONE    210
PANZA ANTONELLA    182
COSTANTINO ANTONIO GIUSEPPE  124
MICELI FRANCESCO    86
GESESS SILVIA    84
FILIBERTO RICCARDO    74
GIANCHECCHI EVA    71
ALLEANZA VERDI E SINISTRA  4.843
FALLANI DILETTA  1.213
GUERCIO MARCO  747
GEPPETTI EMILIANO   322
BARBATO DAMIANA    236
DI PIETRO DOMENICO DETTO MIMMO    202
BOTTI LUCILLA    106
MAZZANTINI UMBERTO    104
CHELOTTI SUSANNA IN CASELLI    30
MOVIMENTO 5 STELLE        3.764
FABBIANI FRANCESCA    758
ZUCCONI FABRIZIO    304
PANTALEONE LOREDANA    140
CUCINOTTA ANTONINA    97
DE MICHIELI VITTURI RENATO CORRADO    53

FRATELLI D’ITALIA        11.566
AMADIO MARCELLA    3.436
PERINI ALESSANDRO    2.446
LENSI GIACOMO    1.255
LANDI MARCO    654
SCHENDER ANNALISA    240
BARTOLI OMBRETTA    120
BACCI ROSSANA IN BIAGINI    79
CALDERONE ENZO    74
LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER        1.796
GHIOZZI CARLO    535
PETRECCIA LAURA    122
PAZZAGLIA FEDERICO    89
BIASCI ROBERTO    77
GAMBERINI VALERIA    72
TANI TARITA    59
FORTI ANDREA    55
BIANCHI FRANCESCA    48
FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE        1.383
TENERINI CHIARA    370
GUARDUCCI ALESSANDRO    273
CUCHEL BARBARA    48
MENICAGLI CLAUDIO    28
MELONI SIMONE    27
ARDENGHI LUCA    21
BERTOCCI DEBORA IN LUCANI    11
DICOSTA ANNA MARIA    8
NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI        497
MACELLONI ANGELICA    155
ROSSI MASSIMO    39
MACCHIONI MATTEO    31
ODELIN MICHELLE MARIE HENRIETTE    19
È ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE        429
GENTILE MARA    102
LUPARINI RENATO    43
PAPINI GABRIELE    42
BIAGINI FRANCESCO    32
QUAGLIERINI CARLO    21
PICCINELLI CRISTINA    18
MOTTOLA CATIA    13
SENESI PAOLA    9

TOSCANA ROSSA        3.740
BENEDETTI ARIANNA IN PANIERI    344
NICCOLAI LEONARDO    334
LUPI BENEDETTO    276
LOMBARDI DENISE    270
MANGIANTINI LETIZIA    226
ROSSI PAOLO    190
MAINARDI DARIO    145
FICCANTERRI CATIUSCIA    58

Le preferenze seggio per seggio sono consultabili sempre tramite la pagina del sito del Ministero dell’Interno https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/scrutini/primoturno/090420420090  cliccando in alto su “Elenchi” e poi sul simbolo che precede ciascuna sezione.

Alla  pagina https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/scrutini/primoturno/09042042 sono invece disponibili tutti i dati relativi al voto nei 368 seggi dell’intera circoscrizione elettorale di Livorno, validi ai fini dell’attribuzione dei posti in Consiglio regionale.

