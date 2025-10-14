Elezioni regionali, i risultati del voto a Livorno. Giani eletto presidente
Tra i candidati al consiglio regionale, Franchi (Pd) e Amadio (FdI) i più votati. Tra i tre candidati alla presidenza della Regione, Giani il più votato con 35.946 preferenze e una percentuale del 62,62%. Le schede bianche sono state 381, quelle nulle 937, le schede contestate 5. Tutti i numeri
Si sono concluse nella serata di lunedì 13 ottobre, nei 172 seggi della città, le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio Regionale. I dati relativi a Livorno città sono consultabili tramite il sito messo a punto dal Ministero dell’Interno, alla pagina https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/scrutini/primoturno/090420420090 cliccando sui cerchietti con il segno + che precedono i simboli dei candidati e delle liste che li appoggiavano. A Livorno l’affluenza è stata del 43,02% (si sono recati alle urne 58.724 elettori, su 136.516 iscritti alle liste elettorali). Le schede bianche sono state 381, quelle nulle 937, le schede contestate 5. I voti validi (e assegnati ai tre candidati) sono quindi stati 57.401. I voti alle liste (schede dove è stato barrato anche il simbolo di un partito o il nominativo di un candidato consigliere) sono stati 51.232.
Gli elettori che hanno espresso il proprio voto solo per il candidato presidente, senza voto di lista, sono quindi stati 6.169.
Questo il riepilogo dei voti ricevuti a Livorno città dai candidati alla Presidenza della Regione, con le relative percentuali:
EUGENIO GIANI voti 35.946, percentuale 62,62% (le liste che lo sostenevano hanno preso 31.821 voti, il 62,11% dei voti di lista);
ALESSANDRO TOMASI voti 17.024 percentuale 29,66% (le liste che lo sostenevano hanno preso 15.671 voti, il 30,59% dei voti di lista);
ANTONELLA BUNDU voti 4.431 percentuale 7,72% (la lista che la sosteneva ha preso 3.740 voti, il 7,30% dei voti di lista).
Questi i voti ricevuti dalle liste a Livorno città, con le relative percentuali:
Liste che sostenevano Giani
PARTITO DEMOCRATICO voti 17.379 33,92%
EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA voti 5.835 11,39%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA voti 4.843 9,45%
MOVIMENTO 5 STELLE voti 3.764 7,35%
Liste che sostenevano Tomasi:
FRATELLI D’ITALIA voti 11.566 22,58%
LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER voti 1.796 3,51%
FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE voti 1.383 2,70%
NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI voti 497 0,97%
È ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE voti 429 0,84%
Lista che sosteneva Bundu:
TOSCANA ROSSA voti 3.740 7,30%
Queste le preferenze riportate dai candidati al Consiglio regionale nei 172 seggi della città:
PARTITO DEMOCRATICO 17.379
FRANCHI ALESSANDRO 2.883
GRIECO CRISTINA 2.777
BONCIANI BARBARA 1.223
CECCHINI ELISA 620
IACOPONI MICHELE 203
CAPUANO VALENTINA 189
DE ROSAS SIMONE 184
LISCHI GIULIO 133
EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA 5.835
BARONTI SONIA 616
ROSSI SIMONE 210
PANZA ANTONELLA 182
COSTANTINO ANTONIO GIUSEPPE 124
MICELI FRANCESCO 86
GESESS SILVIA 84
FILIBERTO RICCARDO 74
GIANCHECCHI EVA 71
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.843
FALLANI DILETTA 1.213
GUERCIO MARCO 747
GEPPETTI EMILIANO 322
BARBATO DAMIANA 236
DI PIETRO DOMENICO DETTO MIMMO 202
BOTTI LUCILLA 106
MAZZANTINI UMBERTO 104
CHELOTTI SUSANNA IN CASELLI 30
MOVIMENTO 5 STELLE 3.764
FABBIANI FRANCESCA 758
ZUCCONI FABRIZIO 304
PANTALEONE LOREDANA 140
CUCINOTTA ANTONINA 97
DE MICHIELI VITTURI RENATO CORRADO 53
FRATELLI D’ITALIA 11.566
AMADIO MARCELLA 3.436
PERINI ALESSANDRO 2.446
LENSI GIACOMO 1.255
LANDI MARCO 654
SCHENDER ANNALISA 240
BARTOLI OMBRETTA 120
BACCI ROSSANA IN BIAGINI 79
CALDERONE ENZO 74
LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER 1.796
GHIOZZI CARLO 535
PETRECCIA LAURA 122
PAZZAGLIA FEDERICO 89
BIASCI ROBERTO 77
GAMBERINI VALERIA 72
TANI TARITA 59
FORTI ANDREA 55
BIANCHI FRANCESCA 48
FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE 1.383
TENERINI CHIARA 370
GUARDUCCI ALESSANDRO 273
CUCHEL BARBARA 48
MENICAGLI CLAUDIO 28
MELONI SIMONE 27
ARDENGHI LUCA 21
BERTOCCI DEBORA IN LUCANI 11
DICOSTA ANNA MARIA 8
NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI 497
MACELLONI ANGELICA 155
ROSSI MASSIMO 39
MACCHIONI MATTEO 31
ODELIN MICHELLE MARIE HENRIETTE 19
È ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE 429
GENTILE MARA 102
LUPARINI RENATO 43
PAPINI GABRIELE 42
BIAGINI FRANCESCO 32
QUAGLIERINI CARLO 21
PICCINELLI CRISTINA 18
MOTTOLA CATIA 13
SENESI PAOLA 9
TOSCANA ROSSA 3.740
BENEDETTI ARIANNA IN PANIERI 344
NICCOLAI LEONARDO 334
LUPI BENEDETTO 276
LOMBARDI DENISE 270
MANGIANTINI LETIZIA 226
ROSSI PAOLO 190
MAINARDI DARIO 145
FICCANTERRI CATIUSCIA 58
Le preferenze seggio per seggio sono consultabili sempre tramite la pagina del sito del Ministero dell’Interno https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/scrutini/primoturno/090420420090 cliccando in alto su “Elenchi” e poi sul simbolo che precede ciascuna sezione.
Alla pagina https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/scrutini/primoturno/09042042 sono invece disponibili tutti i dati relativi al voto nei 368 seggi dell’intera circoscrizione elettorale di Livorno, validi ai fini dell’attribuzione dei posti in Consiglio regionale.
