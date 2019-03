Elezioni, Vitulano risponde su WhatsApp agli elettori

E' attivo da lunedì 18 marzo il numero verde 347-72.62.380. Oltre al numero di cellulare è già attiva anche la casella di posta elettronica: [email protected]

E’ attivo da lunedì 18 marzo il numero verde 347-72.62.380 che i cittadini potranno utilizzare per contattare tramite Whatsapp Carina Vitulano, la candidata sindaco della lista Livorno in Comune che parteciperà alle prossime elezioni amministrative. Questa idea, che servirà per avere un contatto diretto con i livornesi, è nata durante le prime riunioni del comitato e ha lo scopo di avvicinare tutte le persone al progetto politico. Ormai, infatti, tutti utilizziamo la chat di Whatsapp per comunicare, mandare informazioni e dialogare. “Perciò abbiamo creduto che questo mezzo fosse quello più popolare e adeguato per dar voce a tutti quelli che hanno un problema e vogliono essere ascoltati dalle istituzioni – spiegano dal comitato elettorale di Livorno in Comune – per chi vuole dire la sua sulle questioni pubbliche che interessano la città, o, ancora, per chi ha voglia di mettersi in gioco, proponendo idee e progetti che si sposino con la causa di Livorno in Comune”.

Basterà quindi inviare una foto, un video, un commento o una domanda per essere ricontattati e ricevere una risposta. Insomma, da oggi a Livorno sarà attiva una linea diretta per tutti quelli che hanno qualcosa di utile e costruttivo da dire e che, purtroppo, spesso non vengono ascoltati. Oltre al numero di cellulare è già attiva anche la casella di posta elettronica: [email protected].

Nei prossimi giorni sarà ultimato il programma elettorale della lista Livorno in Comune a sostegno di Carina Vitulano sindaco di Livorno, un programma che verterà principalmente su ambiente, sanità, porto, lavoro, urbanistica, turismo e sport, ma che andrà ad abbracciare tutti gli aspetti della città.