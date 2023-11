(1) Allegati (1)

Festa de L’unità di Quartiere in via di Salviano

Festa de L'unità di Quartiere nella settimana dal 27 novembre al 1 dicembre in modo da ricomprendere il 30 novembre, Festa della Toscana, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte nel Granducato

Il Circolo Pd Colline Coteto Stazione, nei locali del circolo Arci Norfini (via di Salviano 51, 53, 55), organizza una Festa de L’unità di Quartiere nella settimana dal 27 novembre al 1 dicembre, in modo da ricomprendere il 30 novembre, Festa della Toscana, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte nel Granducato (anno 1786), una Festa della civiltà e dell’umanità, ispirata ai valori di pace, giustizia e libertà, che ci rendono orgogliosi di essere Toscani. Di seguito il programma della Festa.

Il programma

Lunedi 27 novembre alle 17,00 Nicola Zingaretti, invitato dall’Associazione Culturale CambiaMenti, interverrà su un tema drammaticamente attuale: “La pace al primo posto. Scritti e discorsi di politica internazionale (1972 – 1984) – Libro di Enrico Berlinguer” a cura di Alexander Hobel (Donzelli Editore) con la partecipazione del Curatore. A seguire cena con piatti tipici della tradizione livornese: pasta ai datteri, datteri ripieni, dolce.

Martedì 28 novembre, ore 18,00, iniziativa pubblica organizzata dai Giovani Democratici (seguirà comunicato specifico).

Mercoledì 29 novembre alle ore 20,00 cena (lasagne al ragù, arista con patate al forno, dolce) e, subito dopo, spettacolo in omaggio al teatro della tradizione: “Se si desina un si cena”, Commedia in vernacolo livornese di e con Aldo Corsi, con le Compagnie Livornesi Riunite.

Giovedì 30 novembre, ore 21,00, iniziativa pubblica organizzata dalla Conferenza delle donne democratiche (seguirà specifico comunicato).

Venerdì 1 dicembre, alle ore 17,30 si terrà l’iniziativa pubblica tematica La sanità, nuove sfide e difesa del servizio pubblico con Marco Niccolai, Segreteria Regionale PD con delega alla Sanità, Alessandro Franchi, Segretario Federazione Territoriale PD Livorno, Piero Tomei, Consigliere Comunale e Responsabile Sanità Segreteria Territoriale PD Livorno, Enrico Bianchi, Consigliere Comunale e Responsabile Area Sanità Unione Comunale PD Livorno, modera Mia Diop, Direzione Nazionale PD, a seguire cena (pasta alla puttanesca, pollo fritto e insalata, dolce). Al termine della cena, dopo i saluti di benvenuto del Segretario del Circolo PD Francesco Altieri e dei Consiglieri Comunali Claudia Leone, Salvatore Nasca e Piero Tomei, si svolgerà l’iniziativa pubblica Oggi insieme per la Livorno di domani: incontro con il Sindaco Luca Salvetti e le forze politiche che lo sostengono: Partito Democratico: Federico Mirabelli; Livorno Civica: Francesca Ricci; Riformisti per il Futuro (Italia Viva, Liberali e Democratici Europei, Partito Socialista Italiano, Più Europa): Alfio Baldi, Attilio Palmerini, Sonia Baronti, Alessandro Giovannini; Sinistra Italiana: Marco Guercio; modera Mauro Zucchelli, giornalista. Tutte le cene contributo a partire da 20 euro, per prenotare: 0586/860200 (possibili menù alternativi da prenotare: pasta al pomodoro e roastbeef / piatto freddo tradizionale o vegetariano), comunicare eventuali intolleranze alimentari al momento della prenotazione

Condividi:

Riproduzione riservata ©