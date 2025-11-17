Festa della Toscana, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza a Collesalvetti
Seduta straordinaria aperta alla cittadinanza venerdì 21 novembre, ore 9.00, al Monumento ai Caduti di Collesalvetti
In occasione della ricorrenza del 30 novembre dedicata, quest’anno, al tema “Toscana: un ponte per la pace”, il Consiglio Comunale di Collesalvetti si riunirà in una seduta straordinaria aperta alla cittadinanza che avrà luogo venerdì 21 novembre, ore 9.00, al Monumento ai Caduti di Collesalvetti.
“Agli interventi istituzionali – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Davide Scatena – seguiranno quelli delle Associazioni, dei Dirigenti Scolastici, degli alunni e delle alunne delle scuole del territorio che porteranno il loro contributo con disegni, poesie e interventi musicali sul tema della Pace”. Nell’occasione sarà inaugurata una targa commemorativa del centenario del Monumento dedicata ai Caduti del nostro comune.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.