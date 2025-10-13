Giani si conferma Governatore: vince con il 53,9%. A Livorno l’affluenza si ferma al 42,29%

Elezioni Regionali 2025. Dati definitivi sull'affluenza. A Livorno ha votato il 42,29% degli aventi diritti al voto. Il dato delle precedenti elezioni regionali parlava di una percentuale pari al 57,34%

Eugenio Giani si conferma governatore della Toscana. Il presidente in carica vince le elezioni regionali 2025 con il 53,94% delle preferenze ricevute contro il 40,87% di Alessandro Tomasi, il 5,18% di Antonella Bundu e del 4,51% di Toscana Rossa.

I risultati dello scrutinio:

“Questo risultato per me è una soddisfazione enorme. Grazie alle toscane, ai toscani e a questa mia amata Regione. Neri prossimi cinque anni lavorerò per ripagare questa dimostrazione di affetto rispondendo ai bisogni ti tutti i 273 comuni della Toscana, affinché la Regione continui ed essere un ente che, nell’ambito delle sue possibilità, faccia leggi giuste e crei prosperità e benessere, senza mai lasciare indietro nessuno”. Queste le prime dichiarazioni di Eugenio Giani al suo arrivo a Palazzo Strozzi Sacrati, mentre le operazioni di scrutinio delle elezioni regionali tenute nelle giornate di ieri e di oggi volgono al termine.

Nei prossimi giorni giungerà la proclamazione ufficiale della Corte d’Appello, ma intanto Giani, rispondendo ai giornalisti che lo attendevano nella sede istituzionale della Presidenza della Regione, ha indicato le quattro priorità su cui vorrà impegnarsi, un “quadrifoglio”- come lo ha definito – che “porterà fortuna alla Toscana”: politiche di welfare e solidarietà, politiche di sostegno all’impresa, politiche per la cultura, grande attenzione all’ambiente”. Secondo il presidente la prossima sarà la legislatura della ‘sanità territoriale’: “Sul tema della sanità – ha detto – abbiamo operato bene e su questo tema continuerò a lavorare. Se nei cinque anni appena trascorsi mi sono concentrato sull’eccellenza, rappresentata dai 46 ospedali toscani, di cui cinque sono nell’elenco dei primi 20 migliori ospedali a livello nazionale, questa sarà la legislatura nella quale voglio realizzare le Case della salute, strutture ancora più diffuse e radicate nel territorio, che possano alleggerire la pressione sugli ospedali”.

Dopo aver ricordato di aver ricevuto le telefonate della premier Meloni e del principale sfidante, Alessandro Tomasi, Giani ha ringraziato la propria famiglia, alla quale ha dedicato la vittoria, e la macchina amministrativa che lo ha supportato nei precedenti cinque anni di lavoro.

Il commento di Alessandro Franchi (Segretario della Federazione del Partito Democratico di Livorno) – “Portare il baricentro della Toscana sulla costa”

«La riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione Toscana è un risultato importante, che dà continuità a un lavoro serio e apre una nuova fase di impegno per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. Ringrazio le cittadine e i cittadini che mi hanno dato fiducia: è un risultato che mi onora e che rappresenta un mandato chiaro a portare nel Consiglio regionale la voce della costa livornese e del suo territorio. La Toscana ha bisogno di rafforzare il proprio baricentro sulla costa, valorizzando un’area che è strategica per lo sviluppo regionale: per la portualità, per il turismo, per il sistema produttivo e logistico, per la transizione energetica e per la ricerca. La costa deve tornare ad essere uno dei motori della crescita toscana, dentro una visione che tiene insieme innovazione, lavoro, ambiente e coesione sociale.

Un ringraziamento sincero va anche a tutte le volontarie e i volontari, alle donne e agli uomini del Partito Democratico che in queste settimane hanno sostenuto la campagna elettorale con impegno, passione e presenza costante sui territori. È grazie a loro se siamo riusciti a costruire un confronto vero con le persone e a dare forza alle nostre idee.

In Consiglio regionale lavorerò con questo spirito, in collaborazione con il presidente Giani e con tutta la maggioranza, per una Toscana che cresce in modo equilibrato, sostenibile e inclusivo. Il risultato di oggi non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione di lavoro e di responsabilità.»

