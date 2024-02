“Giorno del Ricordo”, Guarducci: “Miglioreremo la targa che ricorda le vittime delle foibe”

Sabato 10 febbraio nel “Giorno del Ricordo” il candidato a sindaco di “Livorno Torna Grande” Alessandro Guarducci, insieme ai dirigenti di Lega e Fratelli d’Italia, ha reso omaggio alla memoria delle Vittime delle foibe e del dramma dell’esodo dalle terre giuliane e dalmate recandosi ad Antignano, in Largo Vittime delle Foibe dove è apposta una targa. Quest’anno cade il ventennale della solennità nazionale istituita con legge il 30 marzo 2004. “Sarà mia intenzione – ha detto Guarducci – una volta eletto sindaco di Livorno, rendere omaggio alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle terre dalmate e giuliane, una tragedia che ha riguardato direttamente anche molti nostri concittadini, sostituendo e migliorando quella targa che appare oggi un po’ trascurata e che è stata apposta in Largo Vittime delle Foibe ad Antignano. Penso che sarebbe giusto onorare la memoria delle vittime di questa tragedia anche attraverso altre iniziative, non solo appunto per ricordare, ma anche per diffonderne la conoscenza, coinvolgendo il consiglio comunale, così come avviene in molte città, in una riflessione comune”.

