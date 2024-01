Il candidato sindaco Guarducci: “Coraggio e pragmatismo”

Sostenuto da Noi Moderati, Forza Italia, Lega e Fratelli di Italia (senatore Marco Lisei), il giornalista Alessandro Guarducci ha presentato ufficialmente la propria candidatura con lista civica Livorno torna grande: "Il tema del lavoro sarà una priorità. Sono ossessionato dal lavoro, lavorerò per aumentare il PIL della città attraendo investimenti sul territorio e attraverso il rilancio del turismo. Se dovesse andare male a giugno, nessun paracadute politico"

“Coraggio e pragmatismo” risponde il candidato sindaco di centrodestra alle elezioni comunali di giugno Alessandro Guarducci – che stamattina si è presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa all’hotel Palazzo con lo slogan della sua lista civica Livorno torna grande – rispondendo alla domanda “come pensa di rendere grande Livorno?” posta dal giornalista di Granducato tv. “Il tema del lavoro sarà una priorità – prosegue davanti ai giornalisti Guarducci – Sono ossessionato dal lavoro, lavorerò per aumentare il PIL della città attraendo investimenti sul territorio e attraverso il rilancio del turismo. Un turismo fatto, non solo di feste organizzate tra di noi, ma di eventi come a Lucca. Amo da impazzire questa città che mi ha accolto e che purtroppo però per 20 anni ha visto solo ordinaria amministrazione. Una città che ha dato i natali a tanti illustri personaggi del passato deve dare la possibilità ai livornesi di puntare all’eccellenza. Riduzione graduale dei tributi per i cittadini e defiscalizzazione per le imprese sono le altre tematiche su cui lavorerò”. La candidatura di Guarducci è sostenuta da Noi Moderati (presente Gionata Giubbilei), Forza Italia (presente l’onorevole Chiara Tenerini) Lega (con l’eurodeputata Susanna Ceccardi) e Fratelli di Italia (senatore Marco Lisei). “Il centro destra ha fatto un passo indietro – ha detto il senatore di FdI Marco Lisei – capendo che la scelta migliore era Guarducci che come pivot, come attaccante, porterà avanti i valori della coalizione”. “Fermo restando che mi ritengo un uomo libero, la mia sarà una candidatura aperta a tutte le forze che vorranno far grande Livorno” che ha concluso: “Se dovesse andare male a giugno, continuerò ad occuparmi di Livorno in altre forme. Ma nessun paracadute politico”.

