Il Comune di Collesalvetti presenta il Bilancio di Previsione 2026

Nessun aumento di tasse e tributi, a beneficio di famiglie, imprese e attività del territorio, garantendo al contempo la continuità dei servizi essenziali e degli investimenti strategici

In un quadro economico nazionale sempre più complesso e con continui tagli ai trasferimenti agli enti locali da parte del Governo, il Comune di Collesalvetti sceglie la strada della responsabilità e della tutela dei cittadini. Il Bilancio di previsione 2025-2028 conferma, infatti, una linea chiara: nessun aumento di tasse e tributi, a beneficio di famiglie, imprese e attività del territorio, garantendo al contempo la continuità dei servizi essenziali e degli investimenti strategici.

“Abbiamo lavorato a un bilancio serio, prudente ma fortemente politico – ha dichiarato la Sindaca Sara Paoli – che tiene insieme equilibrio dei conti e giustizia sociale. In un contesto in cui il Governo continua a ridurre le risorse destinate ai Comuni, scaricando sugli enti locali il peso delle proprie scelte, Collesalvetti fa una scelta diversa: non far pagare ai cittadini il prezzo dei tagli”. Il bilancio di previsione 2026 si inserisce nel quadro strategico delineato dal Documento Unico di Programmazione (DUP) e dagli obiettivi di mandato, confermando la volontà dell’Amministrazione di garantire sostenibilità finanziaria, qualità dei servizi e investimenti per lo sviluppo del territorio. Le scelte compiute rispondono alle linee guida approvate dal Consiglio comunale e riflettono i principi di responsabilità, trasparenza e attenzione alle esigenze della comunità.

Solidità dei conti e servizi garantiti

Il Comune di Collesalvetti presenta un bilancio solido, che mantiene equilibrio tra investimenti, qualità dei servizi e rispetto delle regole, nonostante l’aumento dei costi che interessa tutti gli enti locali e dai tagli previsti dalla spending review. La priorità resta garantire servizi essenziali senza gravare sulle famiglie: nidi, mense, trasporto scolastico e assistenza sociale continueranno ad essere erogati senza aumenti tariffari.

Tasse e tariffe: nessun incremento

Sul fronte fiscale, la linea è chiara: nessun incremento di tasse e imposte. L’IMU resta invariata e non sono previsti ritocchi ai servizi a domanda individuale.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), la previsione non è ancora definita, poiché per legge la sua approvazione avviene entro il mese di aprile. Quest’anno, inoltre, saranno approvati i nuovi piani finanziari e le conseguenti tariffe legate al costo del servizio. L’unico adeguamento fiscale, derivante dalla manovra che è all’interno della nuova legge di bilancio, riguarda la nuova aliquota IRPEF che verrà applicata sul secondo scaglione per redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro annui. Visto che la riduzione non riguarda direttamente il primo scaglione (ovvero quello più basso), l’ente conferma l’esenzione dell’addizionale IRPEF comunale, quindi, il Comune non applica l’addizionale comunale IRPEF a chi ha un reddito imponibile fino a €10.000,00 all’anno.

Numeri del bilancio

Il bilancio complessivo ammonta a circa 28 milioni di euro (di cui 2,5 milioni derivanti dal FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE, contributo statale, che vede la sua riduzione da 2,8 milioni nel 2022 a 2,5 milioni), con una spesa corrente di circa 17 milioni e investimenti in conto capitale per circa 2,5 milioni. Le entrate derivano da tributi, trasferimenti e risorse extratributarie: ne fa parte anche il FONDO di SOLIDARIETA’ COMUNALE (FSC) erogato dallo Stato, che però da due anni vede venir meno risorse utilizzabili su diversi ambiti (una riduzione di circa 250.000 euro). Sul fronte investimenti si confermano opere pubbliche, interventi di rigenerazione urbana, manutenzioni straordinarie su patrimonio pubblico e progetti PNRR. La priorità resta la qualità dei servizi. “Cresce la spesa corrente per fattori inevitabili (dagli adeguamenti dei contratti nazionali per il personale dipendente fino ai maggiori fabbisogni dei servizi sociali), ma senza scaricare nulla sulle famiglie – ha precisato la Sindaca. Su tasse e imposte confermiamo la nostra linea: nessun aumento. Imu invariata e nessun ritocco ai servizi a domanda individuale. L’unico adeguamento riguarda l’addizionale Irpef, dove resta l’esenzione a 10.000 euro per proteggere i redditi più bassi. Continuiamo a investire su opere pubbliche, Pnrr, rigenerazione urbana, manutenzioni e personale qualificato. Previste entrate tributarie pari a circa 14.000.0000 di euro; trasferimenti pari a 1.164.466 euro (meno 100.000 € rispetto agli anni precedenti); entrate extratributarie per 2.137.880 euro. Tra queste il canone unico patrimoniale pari a 161.000 euro; in crescita le previsioni sulle sanzioni al codice della strada che si attestano su 358.000 euro, in diminuzione invece le concessioni cimiteriali (circa 90.000 euro meno rispetto agli anni precedenti). Per le entrate in conto capitale, restano quelle da alienazioni patrimoniali (1.902.400 euro). La previsione relativa ai permessi a costruire si attesta su 506.000 euro”.

Alla voce uscite sono previste uscite di spesa corrente per circa 17 milioni. Mentre sono previste uscite in conto capitale per 2,5 milioni di euro. La spesa per il personale ammonta a 4.397.416 euro.

Investimenti e PNRR

Il 2026 sarà l’anno di conclusione dei cantieri PNRR, con una grande opera dal valore complessivo di 2,8 milioni di €: il nuovo asilo Nido in via Picchi a Collesalvetti a cui si aggiungono anche € 60.0000 per alloggio di emergenza a Parrana San Martino e la realizzazione della Casa di Comunità, progetto finanziato direttamente da fondi PNRR in gestione all’azienda sanitaria locale per un impegno complessivo di circa 2 milioni di euro. Continuano invece gli interventi sulla manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico e sportivo, sulla viabilità e sul patrimonio pubblico in generale.

Importanti anche gli investimenti sul decoro urbano e sul mantenimento del patrimonio pubblico esistente.

Da sottolineare la realizzazione del nuovo depuratore di Nugola e del nuovo impianto di potabilizzazione di Mortaiolo: investimenti messi in campo da Asa S.p.A per un totale di circa 17 milioni di euro.

Opere già in fase di realizzazione:

Bonifica Pista Ciclistica Ivo Mancini a Stagno

Manutenzione pista ciclabile Collesalvetti Vicarello

Realizzazione campo beach volley e riqualificazione pista di atletica a Collesalvetti

Rifacimento manto stradale via Marx e via della Costituzione a Stagno

Recupero locali civici a Guasticce (realizzazione studio medico e centro civico)

Ristrutturazione centro civico e studio medico a Parrana San Martino.

Sono attualmente in corso le gare di aggiudicazione per le seguenti opere che vedranno la loro realizzazione nel corso dell’anno 2026:

Riqualificazione e ristrutturazione cimitero Parrana San Giusto per 500.000 €

Realizzazione nuovo muro di contenimento del Giardino della Pace di Nugola per 570.000 euro

Ristrutturazione Sala Spettacolo a Collesalvetti per 560.000 €

Ristrutturazione Macchia Verde a Stagno per circa 800.000 €

Nuova fognatura via Fanfani – via Don Raglianti a Vicarello per 300.000 euro

Asfaltatura via di Suese a Stagno, via degli Ontani a Nugola e via della Colmata a Guasticce per 500.000 €.

Nel corso del 2026 saranno progettate e finanziate, invece, le seguenti opere pubbliche:

Lotto asfaltature strade comunali per 1 milione di €

Percorso escursionistico Parrana San Martino – Parrana San Giusto per 450.000€ (finanziamento regionale per anno 2025/2026/2027)

Lavori per salvaguardia idraulica per circa 1,6 milioni di euro

Realizzazione marciapiede, pista ciclabile e nuovi parcheggi in via Roma nel tratto fronte scuola secondaria per 350.000 €

Rifacimento delle facciate dell’ex scuola secondaria di Vicarello, piazza Macchi per 150.000 €

Riqualificazione Piazza Unione a Colognole per circa 150.000€

Recupero edificio ex direzione didattica e realizzazione nuova sede COC a Collesalvetti (centro operativo comunale per protezione civile) e nuovo alloggio per emergenza abitativa per circa 300.000 €

Prosegue inoltre l’impegno su società partecipate, trasporto pubblico (110.000 euro annui), servizio idrico e impianti fotovoltaici. Sul tema dell’efficientamento energetico, inoltre, l’Amministrazione sarà impegnata nei prossimi mesi in un percorso di partecipazione e condivisione sui progetti presentati di impianti fotovoltaici, agri fotovoltaici e accumulatori di batterie che avvieranno un importante processo di cambiamento del territorio.



Emergenza abitativa

Un’attenzione particolare è rivolta alle politiche abitative: nel 2026 il Comune destinerà oltre 100.000 euro annui alla gestione dell’emergenza casa, confermando l’impegno a garantire sostegno alle famiglie in difficoltà e a promuovere soluzioni che tutelino il diritto all’abitare. Alla data odierna, tutti gli alloggi ERP comunali (99 unità) risultano assegnati, così come gli alloggi di emergenza abitativa disponibili (4 di proprietà comunale, 3 in locazione, 1 in comodato dalla Provincia e 1 da convenzione con Caritas). Restano alcune criticità legate al ripristino di 2 soli alloggi nel complessivo, per le quali l’Amministrazione sta operando con azioni mirate, questo ovviamente per garantire la rotazione e l’assegnazione secondo graduatoria.

“Persiste, nonostante gli sforzi e la buona gestione, la criticità di indisponibilità di alloggi; la crescita esponenziale delle famiglie richiedenti alloggi ERP o di emergenza abitativa fa crescere la domanda in modo esponenziale, e non potendo sicuramente affidarsi a nessun contributo o al famigerato “piano casa” non presente nella nuova finanziaria, possiamo essere soddisfatti di aver ricevuto un cospicuo finanziamento per la realizzazione di nuovi 21 alloggi di edilizia popolare pubblica che però vedrà la sua realizzazione nei prossimi anni (stimata fine lavori per 2030). Questo permetterebbe di dare un’ottima opportunità, a chi attende l’assegnazione da graduatoria, di poter entrare in un alloggio riservato, dobbiamo aspettare quindi ma nel frattempo cercheremo di recuperare quanto possibile dal nostro patrimonio abitativo per dare anche solo una risposta in più a chi ha bisogno”.

Anche per il 2026 non vi sarà nessun tipo di sostegno per il contributo affitto alle famiglie, e come negli ultimi 3 anni, saranno utilizzate risorse di bilancio, per cercare, seppur in misura minore rispetto alle erogazioni statali del passato, di far fronte alle richieste di coloro che ne faranno domanda.

Conclusione

“Presentiamo un bilancio solido e orientato al futuro – ha concluso la Sindaca – che tutela i cittadini, sostiene i servizi e investe sullo sviluppo del territorio. Continueremo a lavorare con l’impegno e la trasparenza che ci ha portato fino ad oggi ad un aumento sostanziale della spesa degli investimenti e una corretta gestione delle spese legate ai servizi essenziali, con la massima tutela per chi ne usufruisce, cercando di ottimizzare e migliorare la qualità laddove ce ne sono necessità per la vita quotidiana dei cittadini delle nostre comunità”.

