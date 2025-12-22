Il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio preventivo 2026-2028

La presidente Scarpellini: "Approvare il documento finanziario entro la fine dell’anno ci consente di evitare le limitazioni dell’esercizio provvisorio"

Il Consiglio Provinciale, riunito oggi a Palazzo Granducale, ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2026/2028. “Approvare il documento finanziario entro la fine dell’anno ci consente di evitare le limitazioni dell’esercizio provvisorio – ha sottolineato la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, durante la presentazione del bilancio – . Purtroppo ciò non cambia la difficoltà di lavorare con un bilancio che vede decurtati oltre 13 milioni di euro, come contributo alla finanza pubblica, dai capitoli delle entrate correnti”. Il contributo, infatti, assorbirà circa il 24% delle risorse correnti e il 47,41% delle entrate tributarie. “Cifre importanti per un ente come il nostro, oltre al fatto che dallo Stato non ci arriva nemmeno un euro per una competenza estremamente importante come quella dell’edilizia e manutenzione scolastica. Nonostante questo, il nostro impegno è quello di non stare fermi alle emergenze, ma lavorare ad una programmazione sempre più efficace degli interventi e delle risorse disponibili. In questo senso vanno le scelte sulle politiche del personale, con la reintroduzione delle figure dirigenziali e il rafforzamento dei settori strategici, che danno maggiore stabilità alla struttura organizzativa dell’Ente”.

Una struttura in grado di operare con una visione sul medio e lungo periodo, per ottimizzare le risorse, in particolare quelle che derivano dai trasferimenti statali e regionali. In questo ambito si inserisce la scelta per agli Accordi Quadro per la manutenzione delle strade (manutenzione asfalti, ponti, segnaletica e barriere sicurezza, verde), per un costo complessivo di quasi 7 milioni di eruo, che l’Amministrazione ha già rinnovato anche per il 2026, per attivare lavori e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con maggiore tempestività ed efficacia.

“Anche per l’ assistenza educativa studenti con disabilta’ – ha aggiunto la presidente Scarpellini – abbiamo deciso di cambiare totalmente il sistema di erogazione del servizio, per far fronte alla difficoltà di lavorare su delega dello Stato, senza avere un trasferimento di risorse che risponda alle reali esigenze. Per questo, al fine di utilizzare al meglio i finanziamenti, salvaguardando la qualità del servizio e del lavoro degli operatori dell’assistenza educativa, la Provincia ha dato vita ad un progetto inedito per la co-progettazione del servizio con gli Enti del Terzo Settore”. La nuova organizzazione, entrata in vigore in questo anno scolastico, vede un finanziamento ministeriale di 500 mila euro per il trasporto scolastico e 958mila per l’assistenza educativa, oltre risorse regionali, per circa 200mila euro e la conferma dello stanziamento nel bilancio provinciale di oltre 200 mila euro.

La Presidente ha, quindi, ricordato l’impegno della Provincia nell’ambito delle politiche europee e il rinnovo della convenzione del SAPE (Servizio Associato Politiche Europee), attraverso la quale le amministrazioni locali, coordinate dalla Provincia, portano avanti le attività relative alla progettazione e partecipazione ai bandi per l’accesso ai fondi europei, ma anche alle linee di finanziamento nazionali e regionali. “Uno risultati di grande rilievo ottenuti grazie al lavoro del SAPE – ha rimarcato Scarpellini – è stato la costituzione ufficiale della Comunità di Energia Rinnovabile (CER). Un modello innovativo e una prima esperienza di comunità energetica solidale a trazione pubblica in Italia, nata con l’obiettivo di generare benefici economici, sociali e ambientali attraverso ’autoconsumo di energia rinnovabile”. Il bilancio 2026-2028 ha ricevuto, poi, il parere positivo dell’Assemblea dei Sindaci, prima dell’approvazione definitiva, con i voti della maggioranza di Provincia Democratica, da parte del Consiglio Provinciale. Hanno votato contro i consiglieri di minoranza dei gruppi Livorno Provincia Civica, Per la Provincia di Livorno e Fratelli d’Italia.

