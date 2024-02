Il Partito Comunista presenta il candidato sindaco Lorenzo Cosimi

Il segretario Luigi Moggia: “Lorenzo è attualmente la persona che meglio rappresenta la nostra essenza. La figura ideale per il rilancio di questo partito e della città"

di Giulia Bellaveglia

Lorenzo Cosimi, tecnico audioprotesico, 48 anni, si è presentato ufficialmente alla stampa come candidato sindaco per la Federazione di Livorno del Partito Comunista Italiano. “Sono molto emozionato – dice – ed è normale esserlo quando i compagni ti propongono per un ruolo così importante. Inizio dicendo che non possiamo non ricordare la tragedia di Firenze, che ci porta a considerare quanto il tema del lavoro sia una priorità assoluta di chi governa. Noi crediamo nel comunismo come forma di democrazia che migliori la città nell’ambito del lavoro, appunto, ma anche del sociale e della sanità. Da più di 10 anni, non abbiamo un’azienda manifatturiera e l’abbiamo persa senza neanche aver lottato. Oggi gli unici ingressi che funzionano sono quelli dell’economia marittima e dei pensionati, con un turismo che non decolla. Occorre invece far rifiorire anche il piccolo commercio, senza sostenere esclusivamente la grande distribuzione. Per quanto riguarda l’ospedale, siamo favorevoli alla creazione di una nuova struttura, ma non nelle modalità in cui è stata prevista. È opportuno prima riflettere sulla sanità e sul suo funzionamento a 360 gradi. Nell’ambito sociale invece, stiamo assistendo ad una vera e propria emergenza abitativa. I cittadini devono poi riappropriarsi della partecipazione, e non con i Consigli di zona, rappresentativi soltanto di alcuni, ma con dei Consigli di quartiere che coinvolgano davvero tutti per una partecipazione ancora più profonda. Nessun’altra ideologia è in grado di fornire queste risposte ai livornesi. Oggi, possiamo ancora pensarci comunisti e al governo di Livorno”. Accanto a lui il segretario provinciale Luigi Moggia. “Siamo molto felici – afferma – che Lorenzo sia il nostro candidato sindaco, perché è attualmente la persona che meglio rappresenta la nostra essenza e che può vantare una discreta esperienza in campo politico. La figura ideale per il rilancio di questo partito e della città”.

