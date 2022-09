Il senatore Marcucci ospite a “Le Cicale Operose”

Si è svolto al caffè letterario Le Cicale Operose l’incontro-aperitivo tra il candidato al senato Andrea Marcucci ed il PSI livornese e pisano, cui hanno partecipato anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti ed il Presidente della Commissione Cultura del Senato senatore Riccardo Nencini.

L’incontro è stato propizio per una approfondita conoscenza dell’impegno del senatore Marcucci rispetto al vasto territorio del collegio che copre parte della Versilia, la provincia di Pisa e la provincia di Livorno.

I socialisti, che lo ricordiamo si riconoscono nella lista PD- Italia Progressista e Democratica, nata in ispirazione alla comune appartenenza al Partito del socialismo europeo, hanno avuto modo di apprezzare il lavoro svolto in questi anni anche in significativa sinergia col senatore socialista Riccardo Nencini su molti aspetti anche di carattere culturale che riguardano proprio il territorio del collegio.

Si è trattato di un proficuo incontro dove sono stati ribaditi con forza e convinzione i comuni intendimenti politici verso il governo del Paese in sintonia, tra l’ altro sul piano economico, di tutela dei diritti sociali e salvaguardia dei valori costituzionali, che già hanno accomunato il sostegno al governo Draghi.

L’obiettivo reciproco è di consolidare il rapporto sul territorio anche oltre l’appuntamento elettorale. L’incontro si è concluso con un aperitivo ed un significativo augurio di elezione al senatore Marcucci che avrà il convinto sostegno della comunità socialista

