Inaugurato il circolo culturale “Lupo Rosso”

Tra i presenti anche il sindaco Luca Salvetti, il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti e il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi

di Giulia Bellaveglia

Inaugurato, in via Azzati, 40 role=”link” href=”https://www.facebook.com/profile.php?id=61568684127000&__cft__[0]=AZUSPizcevGQymKX_a_AdipS35EqPm7DBQUSSfbCC6x0MkwoL_lF8flQIksXeaPJIBV2QhhjHxcfkWfgrO9ABBly5B43M8F_A_HnHmjInj35h6flynq6E2bShy_m_09vYRTXwk0n-ARPfwFCapKeoksXN9_bwUi5cAh0Mk_2ZhOz-E1s_iAM7aLkIqmGAAVrYrE&__tn__=-]K*F”>Lupo Rosso – A cultural Circle – , sede di Sinistra Italiana Livorno. Il segretario Marco Guercio: “Un nome in ricordo di un personaggio de “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino, un partigiano. Una struttura che si configura come la sede di Sinistra Italiana Livorno, ma anche come qualcosa di più grande, con l’idea di far vivere questo circolo come un presidio culturale aperto ad associazioni, gruppi, artisti e a tutti coloro che lo vorranno abitare e fare insieme a noi un pezzo di strada verso quello che è un allargamento della nostra visione della politica e anche uno scambio culturale con tutti i soggetti attivi di questa città”. Tra i presenti anche il sindaco xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz x1sur9pj xkrqix3 xzsf02u x1s688f” tabindex=”0″ role=”link” href=”https://www.facebook.com/lucasalvetti.li?__cft__[0]=AZUSPizcevGQymKX_a_AdipS35EqPm7DBQUSSfbCC6x0MkwoL_lF8flQIksXeaPJIBV2QhhjHxcfkWfgrO9ABBly5B43M8F_A_HnHmjInj35h6flynq6E2bShy_m_09vYRTXwk0n-ARPfwFCapKeoksXN9_bwUi5cAh0Mk_2ZhOz-E1s_iAM7aLkIqmGAAVrYrE&__tn__=-]K*F”>Luca Salvetti, il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti e il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi.

“Noi vogliamo esattamente creare un’alternativa in questo Paese – spiega Danti alla stampa – In questo contesto storico attraversato da guerre da Trump e Putin, il nostro progetto è un progetto socialista ed ecologista, un progetto che in qualche modo prova a dare speranza ma soprattutto proviamo a concentrare la nostra attenzione sulla realtà, abbassare i salari e le emissioni per far sì che vi sia nuova speranza. I Comuni come Livorno hanno subito iniziato a dare un contribuito anche politico. C’è bisogno esattamente di un ritorno alla politica e l’apertura di un circolo testimonia la volontà dei nostri militanti di riniziare dal basso. Un italiano su due non vota, questa è la nostra ossessione e far si che le nuove generazioni vedano in noi la speranza”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©