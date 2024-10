Incidente in via di Collinaia

L'auto stava procedendo in via di Collinaia quando ha attraversato il giardinetto finendo giù dal muretto e infine contro il condominio di via Lussemburgo

E’ accaduto alla Scopaia intorno alle 14,15 di oggi. L’auto stava procedendo in via di Collinaia quando ha attraversato il giardinetto finendo giù dal muretto e infine contro il condominio di via Lussemburgo. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco che con una autogru hanno sollevato la vettura per rimuoverla dal luogo dell’impatto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. “Fortunatamente non si è fatto male nessuno” spiega una residente.

