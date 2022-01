Insediato il nuovo Consiglio Provinciale

La presidente Marida Bessi ha ufficializzato la composizione del Consiglio. Pietro Caruso confermato vice presidente

Il Consiglio Provinciale si è insediato il 30 dicembre nella seduta convocata al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. A seguito della verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri, la presidente Marida Bessi ha ufficializzato la composizione del Consiglio, come risultata dalla elezioni dello scorso 18 dicembre, ed ha poi proceduto alla comunicazione sulla composizione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo indicati dai componenti. Il gruppo Provincia Democratica, composto da otto consiglieri, ha come capogruppo Alberta Ticciati, sindaca di Campiglia M.ma. Gli altri componenti sono: Eleonora Agostinelli, Pietro Caruso e Cinzia Simoni (consiglieri Comune Livorno), Giovanni Biasci (consigliere Comune Collesalvetti), Tania Caredda (consigliera Comune Rosignano), Elena Benedetti (consigliera Comune Cecina), Sandra Scarpellini (sindaca di Castagneto C.cci). Il gruppo Per la Provincia di Livorno conta due consiglieri: Alessandro Perini (consigliere Comune Livorno) capogruppo e Massimo Giannellini (vice sindaco di Piombino).

Il consigliere Benito Gragnoli, del Comune di Castagneto C.cci, ed eletto nella lista Per la Provincia di Livorno, ha costituito un gruppo autonomo denominato Fratelli d’Italia. Del gruppo Livorno Provincia Civica fa parte il consigliere Pietro Panciatici, del Comune di Livorno.

La presidente Bessi ha successivamente informato l’assemblea in merito alla conferma del consigliere Pietro Caruso in qualità di vice presidente. “E’ con vero piacere che annuncio la conferma di Caruso alla vice presidenza. In questi primi tre anni di mandato, abbiamo lavorato insieme in sintonia, instaurando un rapporto di grande fiducia. Sono quindi lieta di poter contare ancora sulla sua preziosa collaborazione. In occasione di questa prima seduta, inoltre, desidero esprimere a tutti i consiglieri l’augurio di buon lavoro, nel segno di una proficua e serena collaborazione a servizio di tutte le comunità del nostro territorio”. La seduta è proseguita con il rinvio della elezione delle commissioni consiliari, per dar modo ai capigruppo di esaminare un nuovo provvedimento, alla luce della costituzione di quattro gruppi.