Interrogazione di Fallani (AVS) sul lupo: “Apertura del presidente Giani. Ora avanti con metodo scientifico e convivenza”

La consigliera regionale: "“È particolarmente importante – prosegue Fallani – che venga riconosciuta la centralità del metodo scientifico nel monitoraggio e nella gestione della specie"

“Sono fiduciosa per la risposta del Presidente Giani e l’impegno che ha preso rispondendo alla mia interrogazione sul lupo”. Così Diletta Fallani, consigliera regionale AVS della Toscana, interviene dopo il confronto avvenuto oggi in Consiglio regionale.

Nel corso della risposta, il presidente Giani ha affermato di “raccogliere lo spirito dell’interrogazione e la giusta segnalazione”, condividendo che “debbano essere fatti studi di monitoraggio con soggetti che abbiano i giusti requisiti e caratteristiche scientifiche per farli” e che “il lupo deve essere sia monitorato che protetto in equilibrio con la tutela dell’agricoltura”. “È particolarmente importante – prosegue Fallani – che venga riconosciuta la centralità del metodo scientifico nel monitoraggio e nella gestione della specie. Questo è un punto fondamentale per garantire credibilità, trasparenza e qualità alle politiche pubbliche.”

“La gestione del lupo – aggiunge – deve basarsi su un equilibrio tra tutela della biodiversità e attenzione alle attività agricole, superando approcci emergenziali e riportando il confronto su basi scientifiche solide.”

“Sulla base delle aperture espresse dal Presidente – conclude Fallani – chiederò che queste linee trovino piena applicazione nelle politiche della Regione Toscana. Parallelamente, è mia intenzione promuovere momenti di approfondimento e conoscenza sul lupo e sulle forme di convivenza pacifica con l’uomo, perché solo attraverso informazione e consapevolezza è possibile costruire soluzioni efficaci e durature”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©