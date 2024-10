La cassa del Kavarna Vinarna parla livornese: “Frugatevi”

L'idea di Matteo Landi per rispondere ai gruppi di clienti che si formano e si fermano alla cassa e per sostituire il classico arrivederci e grazie: "Devo dire che l'idea ha funzionato perché piace ai clieni livornesi e incuriosisce i clienti i clienti non livornesi"

Iniziativa singolare quanto apprezzata quella del Kavarna Vinarna. La cassa al momento di pagare parla… livornese. “Frugatevi” è infatti l’inconfondibile parola labronica che il cliente può leggere sul display del registratore di cassa. A portare questa idea nel noto locale di viale Italia – che nel 2023 ha festeggiato 30 anni di attività – è stato Matteo Landi, figlio di Claudio e Simonetta i titolari. “Come nasce l’idea? – racconta la famiglia Landi che ringraziamo per la disponibilità – Nasce osservando i gruppi che si formano e si fermano al bancone e con gli occhi sembrano domandarti: allora, quindi? Semplice, allora è il momento di pagare. Di frugarsi, appunto, per dirla alla livornese. E alla fine abbiamo deciso di scriverlo direttamente sulla cassa”. E l’idea ha riscosso successo tanto che “in molti si fermano e si fanno o fanno la fotografia”. E i forestieri? Claudio sorride: “In effetti loro hanno bisogno di una piccola spiegazione perché pensano subito al concetto di mettersi le mani in tasca. Che poi è corretto ma fino ad un certo punto. Il significato del detto livornese va più a fondo: frugati, paga”. E Matteo aggiunge: “L’abbiamo pensata anche per non leggere la classica scritta “arrivederci e grazie” e devo dire che l’idea ha funzionato perché piace ai clieni livornesi e incuriosisce i clienti i clienti non livornesi”.

