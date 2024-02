La parola alle idee, domenica ultimo incontro con Salvetti

In occasione dell'ultimo incontro, in programma per domenica 18 febbraio alle 11 negli spazi del Cinema La Gran Guardia, il primo cittadino risponderà agli oltre 60 interventi raccolti nei tre appuntamenti della campagna, suddivisi per 8 macroaree

Si avvia a conclusione il percorso di confronto con la città “La Parola alle Idee“, organizzato dalla coalizione a sostegno della ricandidatura a sindaco di Luca Salvetti. In occasione dell’ultimo incontro, in programma per domenica 18 febbraio alle 11 negli spazi del Cinema La Gran Guardia, il primo cittadino risponderà agli oltre 60 interventi raccolti nei tre appuntamenti della campagna, suddivisi per 8 macroaree (con particolare enfasi sul tema del lavoro e la creazione di un “manifesto del buon lavoro”). Francesca Ricci di Livorno Civica: “Un percorso che ci ha consentito di raccogliere tantissimi spunti utili alla definizione del programma elettorale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©