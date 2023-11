“La parola alle idee”, sabato secondo incontro al Centro Le Fate

Sabato 18 novembre dalle 16 alle 19 negli spazi del Centro Le Fate in via Grotta delle Fate, 41, la seconda giornata della campagna di ascolto rivolta a tutta la cittadinanza e promossa dalle forze di centro sinistra. Terza tappa, sabato 20 gennaio al Nuovo Teatro delle Commedie. Per prenotare i propri interventi [email protected]

di Giulia Bellaveglia

“La parola alle idee”, atto II. Sabato 18 novembre dalle 16 alle 19 negli spazi del Centro Le Fate in via Grotta delle Fate, 41, andrà in scena la seconda giornata della campagna di ascolto rivolta a tutta la cittadinanza e promossa dalle forze di centro sinistra. Esattamente come per il primo incontro, l’evento vedrà un totale di 20 interventi, della durata di circa 10 minuti ciascuno, su vari argomenti.

“La prima tappa – dice Marco Guercio di Sinistra Italiana – è stata molto partecipata, con numerose richieste di ascolto. Attraverso questo percorso abbiamo raccolto e raccoglieremo una serie di idee che ci consentiranno di rimodulare il programma elettorale sulla base delle esigenze e dei consigli dei cittadini. Secondo noi infatti, è necessario riportare la politica al suo posto, ovvero a rispondere ai bisogni delle persone. Ecco perché abbiamo deciso di invitare anche le istituzioni a partecipare, non per creare un dibattito, ma per ascoltare ciò che chiunque ha da proporci”.

“Il primo evento – aggiunge Francesca Ricci di Livorno Civica – ci ha dato grande soddisfazione. Il fatto che in queste iniziative non si scateni un dibattito e che siano sempre realizzate in luoghi diversi, conferisce ulteriore valore alla libertà di espressione di chi partecipa proponendo le proprie idee. Il nostro obiettivo è quello di fare cultura con la politica”.

Poi, la parola passa al vice segretario comunale del Partito Democratico Alessio Quintavalle. “Per il Pd – spiega – questo è lo sbocco di un percorso che viene da lontano e che mette al centro non il partito, ma la città. Noi vogliamo produrre politica, non esserne gli unici attori, ecco perché il programma elettorale che verrà fuori anche grazie a questi incontri dovrà essere un programma condiviso con il sindaco e non soltanto delle forze politiche”.

“Questi eventi – aggiunge Alfio Baldi di Italia Viva – ci aiutano a comprendere come dovrà essere la città di domani. Un luogo che deve farci sognare”. Già prevista – almeno – una terza tappa della campagna per sabato 20 gennaio al Nuovo Teatro delle Commedie.

Per prenotare i propri interventi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected].

