La proposta Pd al Governo: “Un milione al Mascagni Festival”

Il deputato Pd alla Camera, Simiani: "Come partito abbiamo deciso, grazie all’input dell’amministrazione comunale e del Pd di Livorno, di presentare questa proposta per trovare risorse necessarie a garantire dignità e importanza ad una città e ad un compositore che ha fatto la storia d’Italia. Ci auguriamo che la nostra idea venga subito attenzionata dalla maggioranza di governo"

di Giulia Bellaveglia

“In occasione del 160esimo anniversario della nascita di Mascagni viene quindi proposta l’assegnazione, a decorrere dall’anno 2023, di un contributo annuo di 500mila euro a favore del Comune di Livorno e di 500mila euro a favore della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno per la realizzazione del Mascagni Festival”. Così si legge in una parte della proposta di legge che il deputato della Camera Marco Simiani, ha deciso di presentare, facendo leva su una modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, numero 238, in materia di sostegno e valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale. “Come partito – spiega – abbiamo deciso, grazie all’input dell’amministrazione comunale e del Pd di Livorno, di presentare questa proposta per trovare risorse necessarie a garantire dignità ed importanza ad una città, ma soprattutto ad un compositore che ha fatto la storia d’Italia. Ci auguriamo che la nostra idea venga subito attenzionata dalla maggioranza di governo. Personalmente cercherò di sensibilizzare i colleghi”. “Abbiamo pensato – commenta il segretario comunale del Pd Federico Mirabelli – che una manifestazione così importante non potesse essere esclusivamente a carico dell’amministrazione. Quindi abbiamo contattato l’onorevole Simiani, il quale si è da subito mostrato disponibile a cercare una soluzione. Speriamo che l’iniziativa venga accolta, per consentire a questa manifestazione di tramandare la storia e l’identità di uno tra i più grandi compositori e di mostrare Livorno nel mondo”. “Le ultime tre edizioni – chiarisce infine il sindaco Luca Salvetti – ci hanno visto investire circa 1 milione a livello complessivo. Una scelta che abbiamo fatto anche per raggiunge il Fus, che abbiamo ottenuto, seppur in una cifra molto bassa. Quando poi ci siamo accorti che anche iniziative minori, godono di questi riconoscimenti, non abbiamo potuto far altro che richiederli anche per noi e tentare, per il Mascagni Festival, il definitivo salto di qualità”.

