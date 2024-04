La sinistra di Collesalvetti presenta il candidato sindaco Benedetti

La lista della Sinistra di Collesalvetti, che racchiude Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista, ha presentato il proprio candidato sindaco e i candidati al Consiglio Comunale

A Stagno la lista della Sinistra di Collesalvetti, che racchiude Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista, ha presentato il proprio candidato sindaco e i candidati al Consiglio Comunale. Una coalizione che nasce dall’esperienza del lavoro sul territorio degli ultimi anni fatto dalla Sinistra di Collesalvetti. La necessità è quella di un cambio totale rispetto alla politica fallimentare di questi anni che ha condannato il nostro comune all’arretramento in ogni settore, dall’economia ai servizi pubblici, dal turismo alla cultura, oltre al welfare Comunale. Il candidato sindaco è Alberto Benedetti, militante nel P.R.C da 25 anni. La sua esperienza politica è indiscutibile, avendo ricoperto il ruolo di consigliere, assessore e vicesindaco. “Tanti i punti del programma della lista – si legge in un comunicato stampa – fra questi rilanciare la democrazia sul territorio con una maggiore partecipazione dei cittadini nelle scelte amministrative, lavorare sul personale e sulla gestione della macchina amministrativa, maggiore sicurezza come risultato di politiche attive e coordinate fra comune e associazioni, maggiore decoro e vivibilità delle frazioni riportandole al centro della politica creando una consulta permanente delle frazioni in modo da avere un dialogo continuo all’interno delle istituzioni comunali. Maggiore attenzione all’ambiente la cui salvaguardia non può essere ulteriormente rimandata. La questione ambientale è anche una questione sanitaria che richiede un totale cambio di passo con la necessità di far valere, di fronte agli organi regionali e nazionali, quello che ci spetta di diritto. C’è bisogno di vera Sinistra, per tornare ai valori di solidarietà ed inclusione visto che stiamo vivendo una situazione generale dove le disuguaglianze sociali e lavorative sono ormai insostenibili, a livelli quasi imbarazzanti. Un programma che deve richiedere necessariamente l’impegno e la partecipazione diretta di chi vive e conosce il territorio mettendo la cittadinanza e le associazioni al centro, senza calare decisioni dall’alto. Oltre al candidato sindaco Benedetti la lista vede tra i suoi componenti 7 donne e 8 uomini di provata esperienza, capacità e conoscenza nei settori strategici per governare un comune come quello di Collesalvetti”.

