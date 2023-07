Livorno Civica: via ad un percorso delle idee che concili ideali e senso pratico

Livorno Civica si presenta come un “percorso delle idee”, per accompagnare la città a completare, migliorare e rafforzare ciò che è stato iniziato nel 2019, quando per la prima volta a Livorno è stato eletto un sindaco civico

Il 13 luglio si terrà la prima cena di autofinanziamento di Livorno Civica, l’associazione che raccoglie persone appartenenti a esperienze politiche diverse ma tutte ascrivibili all’azione civica: da Casa Livorno a Futuro, da Livorno in Comune a Per Livorno Insieme.

Afferma Francesca Ricci, presidente di Livorno Civica: “A poco meno di un anno dalle elezioni siamo contenti di esserci, per costruire e realizzare incontri e iniziative, insieme alle associazioni che abbiamo invitato e a chi su questo obiettivo ha da sempre lavorato in modo generoso, per dare anima e corpo al percorso delle idee che intendiamo realizzare. Per noi non esistono le primarie di partito, perché siamo un’area civica che vive di partecipazione e confronto. Esistono però le primarie delle idee. Il programma delle iniziative che vogliamo mettere in piedi è orientato sui temi, non sulle alleanze, che dovranno esserci e ci saranno. Si dovrà partire però dalle idee e dalla definizione di un programma di lavoro centrato sulla partecipazione, il dialogo, il confronto”.

Livorno Civica lancerà, proprio in occasione di questo primo incontro di autofinanziamento, un progetto di dibattito permanente, autentico e aperto. A partire da ciò che è stato realizzato dall’amministrazione Salvetti e puntando a ciò che per il futuro sarà necessario conseguire. Per riaffermare una proposta politica che sia genuinamente progressista.

Aggiunge Francesca Ricci: “Dovremmo essere tutti consapevoli che le istituzioni non esauriscono la comunità e che ognuno di noi ha diritti e doveri da esercitare. Per questo metteremo su un’agenda di appuntamenti politici capaci di conciliare ideali e senso pratico. Un percorso delle idee partecipato, con il coinvolgimento dei consigli di zona, strumento coraggioso e necessario che serve per mettere in relazione la cittadinanza e le istituzioni. Uno strumento che ha bisogno di essere sostenuto e formato, perché solo con lo studio, la partecipazione e la formazione di un corpo politico attento e premuroso verso i bisogni della città potremo costruire la Livorno del futuro”.

