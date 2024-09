Lucetti: “Approvato il nuovo regolamento per gli alloggi ERP e il ripristino diretto. Misura concreta per accelerare le graduatorie delle case popolari”

La misura era stata illustrata in V Commissione, presieduta dalla Consigliera Cristina Lucetti, Presidente della Commissione Politiche Sociali, alla presenza dell’Assessore Raspanti, della Dott.ssa Cella e di Marcello Canovaro, Presidente di Casalp

Il Consiglio Comunale di Livorno ha approvato, con i soli voti della maggioranza, la proposta di deliberazione riguardante l’approvazione del “Regolamento di Utenza per gli Alloggi ERP e del Regolamento per il Ripristino Diretto degli Alloggi ERP“. La misura era stata illustrata in V Commissione, presieduta dalla Consigliera Cristina Lucetti, Presidente della Commissione Politiche Sociali, alla presenza dell’Assessore Raspanti, della Dott.ssa Cella e di Marcello Canovaro, Presidente di Casalp.

La delibera prevede un aggiornamento del regolamento e introduce una novità importante: la possibilità per gli assegnatari di eseguire lavori di “auto-recupero” degli alloggi, fino a un massimo di 6.000 euro, per velocizzare la riassegnazione di case che necessitano di piccoli interventi. Questa misura consentirà di far scorrere le graduatorie più rapidamente, evitando che gli alloggi rimangano vuoti troppo a lungo.

Per far sì che l’autorecupero non diventi un rischio di scompaginamento delle graduatorie il Comune mette a disposizione, in favore di Casalp, le risorse finalizzate alla copertura delle somme da riconoscere agli assegnatari tramite scomputo sui canoni di locazione.

«Un intervento concreto che permetterà di riassegnare rapidamente gli alloggi a chi è in graduatoria e attende una casa» ha dichiarato la Consigliera Lucetti, poi attacca «Senza il sostegno dello Stato, siamo soli, ma fortunatamente fino ad oggi abbiamo potuto contare sulla Regione Toscana. Il Governo Meloni non ha stanziato fondi per l’edilizia pubblica. È dal 2018 che non arrivano risorse per l’edilizia pubblica residenziale e questo crea un grosso problema», ha aggiunto, criticando la mancanza di finanziamenti nazionali per il settore.

Condividi:

Riproduzione riservata ©