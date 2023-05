Nasce Livorno Civica, la presidente: “Partecipazione una delle parole chiave”

La presidente della neonata associazione culturale, Francesca Ricci: "Percorso iniziato nel 2019. Arte e cultura, partecipazione e civismo sono le nostre parole chiave". La lista civica riunisce Casa Livorno, Futuro, Livorno in Comune e Per Livorno Insieme

di Giulia Bellaveglia

“Livorno Civica” è il nome della nuova associazione culturale, o meglio, di qualcosa di più: un insieme di persone con esperienze in varie liste civiche (Casa Livorno, Futuro, Livorno in Comune e Per Livorno Insieme) riunite in uno stesso gruppo. A capo – si far dire – dell’iniziativa, che si proclama laica e democratica, c’è la presidente Francesca Ricci. “Un percorso – dice durante l’evento di presentazione aperto al pubblico e alla stampa – iniziato nel 2019, frutto di dialoghi e confronti continui tra storie consolidate e avventure in partenza, con l’obiettivo di creare qualcosa di nuovo. Tra noi ci sono soci e consiglieri con vite anche molto diverse tra loro, chi si è avvicinato in punta di piedi, chi con più slancio, ma sempre con un senso di apertura ed inclusività. L’arte e la cultura, per la nostra linea di pensiero, sono la chiave del cambiamento sociale. Realizzeremo dei momenti di incontro aperti a tutti, punto di forza di questa sfida, in cui lo scopo sarà sempre la ricerca di soluzioni per il miglioramento della città sotto tutti i punti di vista”. Accanto a lei ci sono i sei nomi che compongono il consiglio direttivo: Libera Capezzone, Barbara La Comba, Giovanni La Sala, Claudio Puccetti, Stefano Romboli e Cinzia Simoni. A questi si aggiungono 10 soci fondatori.

“Della nostra attività – spiega Puccetti – mi piace evidenziare due parole: partecipazione e civismo, due concetti che provengono dalla stessa radice e da cui vogliamo partire per generare il sentimento di sentirsi non soltanto cittadini ma concittadini, e cioè a favore del bene comune”. “Come abitanti di Livorno – aggiunge Capezzone – noi non abbiamo soltanto il diritto, ma anche il dovere di partecipare, partecipare per rendere la città un posto migliore, da tutti i lati da cui è possibile farlo”. Per restare aggiornati sugli incontri in programma e/o sulle modalità di tesseramento è possibile consultare i canali social Facebook ed Instagram o scrivere una mail a [email protected].

I soci fondatori (oltre al consiglio direttivo sopracitato): Michela Pertici, Giorgia Russo, Giovanna Cepparello, Michele Lucarelli, Stefano Taddei, Luca Bendetti, Luca Zannotti, Gabriele Benucci, Alessandro Battaglia, Andrea Raspanti.

