Nuova vita da medico di famiglia per Chiara e Giorgio

Chiara Giannone e Giorgio Fabiani, che ringraziamo per la disponibilità, e il momento del saluto a sirene accese da parte della Svs

Chiara Giannone, dopo 15 anni, e Giorgio Fabiani, dopo 22, lasciano come medici del 118 per diventare medici di famiglia. "Grazie a tutti i volontari, senza di voi il nostro lavoro sarebbe impossibile. E grazie ai cittadini che ci hanno permesso di entrare nelle loro case. Speriamo di aver lasciato il segno in tutti i livornesi". In questi ultimi sette giorni sono stati festeggiati dalle associazioni di volontariato. Gran finale il 20 dicembre alla Svs con il saluto a sirene accese

“Il settore dell’emergenza urgenza rimarrà il nostro primo amore, lavorativamente parlando, però era un passo che andava fatto anche per riorganizzare la vita e stare un po’ più tranquilli. Abbiamo iniziato questo percorso quasi insieme e lo proseguiamo insieme”. Per Chiara Giannone e Giorgio Fabiani, che ringraziamo per la disponibilità, gli ultimi giorni sono stati particolarmente ricchi di emozioni. Dopo 15 lei e 22 anni lui, il 18 dicembre (ultimo giorno) hanno lasciato come medici del 118 per diventare dal 5 gennaio 2024, dopo un corso triennale di formazione in medicina generale, medici di famiglia e in questi giorni sono stati festeggiati dalle associazioni di volontariato. Gran finale il 20 dicembre alla Svs in via delle Corallaie dove sono stati omaggiati con il saluto a sirene accese. “Uno dei nostri più grandi ringraziamenti va a tutti i volontari – spiegano Chiara e Giorgio – Senza, per ovvi motivi, noi non potremmo neanche pensare di svolgere il nostro lavoro in prima linea sulle ambulanze. Quindi grazie di cuore per tutto il vostro supporto”. Grande emozione per Chiara alla festa organizzata dalla Misericordia di Livorno, “dove ho svolto la maggior parte dei miei servizi. Che emozione”, e grande emozione per Giorgio alla Svs, “dove ho svolto la maggior parte dei miei servizi. Mi sono commosso”. L’altro grande ringraziamento ai cittadini che “ci hanno permesso di entrare a casa loro”. E un ringraziamento “ai colleghi di lavoro e a chi ci ha dato la possibilità di lavorare per tutti questi anni”. “Dal 5 gennaio continueremo nel servizio sanitario pubblico a svolgere con il cuore il nostro nuovo lavoro di medico di famiglia. Abbiamo dato il massimo in tutti questi anni, speriamo di aver lasciato il segno in tutti i livornesi. La storia, secondo noi, si scrive anche così. Buon Natale”. Per leggere il messaggio di saluto delle associazioni di volontariato a Chiara e Giorgio invitiamo i lettori a collegarsi alle rispettive pagine social.

