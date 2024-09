Partito Democratico, presentata la nuova segreteria. I nomi

Un gruppo composto da 17 elementi, strutturato per dipartimenti tematici, e guidato dal 35 enne e dipendente bancario Alberto Brilli, attuale segretario con delega al porto e all’economia del mare

di Giulia Bellaveglia

Presentata, nella sede del Partito Democratico di via Donnini, la nuova segreteria targata Pd Livorno. Un gruppo composto da 17 elementi, strutturato per dipartimenti tematici, e guidato dal 35 enne e dipendente bancario Alberto Brilli, attuale segretario con delega al porto e all’economia del mare.

“La nuova fase – dice – che si è delineata nello scenario politico nazionale e locale impone la necessità di un partito ancora più capace di elaborazione politica, autonoma e parallela all’attività amministrativa, che supporti il nostro gruppo consiliare, che sostenga fattivamente il percorso amministrativo e che senta la responsabilità di tenere unita una coalizione che si presenta alla prova del Governo. Una realtà che sappia anticipare la discussione sui grandi temi che interessano la città e che, soprattutto, sia capace di aggregare e coinvolgere la cittadinanza, creando occasioni di dialogo aperti e plurali. Valorizzare le proprie strutture, i circoli tematici e territoriali, che dovranno essere il primo luogo di elaborazione e di confronto nell’ottica di un fattivo rilancio dell’attività politica espressa dalla base. Su questo spirito ho definito la segreteria come espressione di una classe dirigente locale diffusa, evitando sovrapposizioni con ruoli amministrativi, e individuando persone che abbiano la possibilità di dedicarsi alla causa e di coordinare il proprio dipartimento a tempo pieno. La strutturazione in aree tematiche, anche se da alcuni ritenuta una forma troppo pesante, credo che rappresenti il miglior approccio metodologico per allargare la discussione all’interno e all’esterno, permettendo sinergie tra dipartimenti diversi e l’individuazione, all’interno degli stessi, delle responsabilità di settore”.

Questi gli altri componenti: Pritoni Francesca, vicesegretaria, 51 anni, manager di azienda auto motive, già consigliera comunale, transizione ecologica, industria, ambiente e centro città, Altieri Francesco, 56 anni, dipendente bancario, organizzazione, Brioli Laura, 56 anni, cantante lirica professionista, docente, università, scuola e istruzione, Bonciani Barbara, 53 anni, funzionaria AdsP e ricercatrice, già assessora al Comune di Livorno, cooperazione, relazioni internazionali e migrazioni, Boncompagni Lucia, 67 anni, dirigente medico Unità Operativa Neurologia, responsabile sezione di neurofisiopatologia, sanità, Carnieri Emiliano, 57 anni, funzionario Regione Toscana, infrastrutture, mobilità e fondi pubblici, Cecchi Giulia, 40 anni, educatrice, infanzia, inclusione e sport, Chimenti Marco, 48 anni, sales manager settore It, presidente consiglio di zona 5, valorizzazione quartieri e spazi pubblici, partecipazione e decentramento, Di Cristo Angelo, 45 anni, geometra, già consigliere comunale, urbanistica, Di Staso Sabatina, 63 anni, presidente commissione albo dell’Ordine Infermieri di Livorno, iscritta Svs, sociale e politiche abitative, Leone Claudia, 54 anni, caregiver, dirigente Regionale Pd, già consigliera comunale, diritti civili, associazionismo e terzo settore, Maltinti Simone, 55 anni, wine specialist, turismo e commercio, Profeta Giulio, 31 anni, avvocato e assegnista di ricerca universitario, diritti sociali, lavoro e sviluppo economico, Riccioni Francesca, 45 anni, fisica e divulgatrice scientifica, autrice, ricercatrice universitaria, cultura, Spinella Franco, 54 anni, esperto tecnologo, ricercatore, innovazione e ricerca e Vivoli Matteo, 37 anni, avvocato, già consigliere comunale, sicurezza e integrazione.

