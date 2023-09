Pd, giovedì 14 l’incontro sul tema del taglio fondi per il porto

Giovedì 14 settembre alle 17.30 negli spazi del Palazzo del Portuale, l'incontro dal titolo “Livorno, la costa, la Toscana, un domani sempre più vicino, infrastrutture portuali, stradali, ferroviarie, immateriali. L’impegno del Pd e i timori per le scelte del governo nazionale”

di Giulia Bellaveglia

“Livorno, la costa, la Toscana, un domani sempre più vicino, infrastrutture portuali, stradali, ferroviarie, immateriali. L’impegno del Pd e i timori per le scelte del governo nazionale” è il titolo dell’incontro organizzato e promosso dalla Federazione Pd Livorno, in programma per giovedì 14 settembre alle 17.30 negli spazi del Palazzo del Portuale (Sala Lem).

“Un’idea – spiega il segretario provinciale Alessandro Franchi – che nasce a luglio, quando abbiamo appreso la notizia relativa al definanziamento di 300 milioni già stanziati per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari a supporto del porto di Livorno e del territorio regionale. In sede di legge di stabilità il governo ha affermato che avrebbe recuperato le risorse e noi non ci siamo dimenticati di questa promessa. Lo sviluppo delle zona portuale è un aspetto fondamentale per il nostro territorio, ma tutti i grandi investimenti, quali ad esempio quelli sulla Darsena Europa, risultano inefficaci senza la relativa connessione ferroviaria. Il nostro impegno punta quindi a ribadire la necessità di risorse forse insufficienti, ma comunque importanti, senza le quali si rischia di frenare i meccanismi dell’economia portuale. Un tema che ci sta particolarmente a cuore”.

All’incontro prenderanno parte il segretario nazionale Pd – responsabile infrastrutture Antonio Misiani, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il segretario regionale Pd Emiliano Fossi, il parlamentare Pd Marco Simiani e la presidente della Provincia Sandra Scarpellini.

“Un ulteriore passaggio – aggiunge il consigliere regionale Francesco Gazzetti – di ciò che il Pd sta portando avanti a livello nazionale. Un tema di cui abbiamo già discusso in molte occasioni e che vogliamo affrontare per ribadire che le promesse vanno rispettate, e comprendere se effettivamente lo sono, oppure no. Avevamo la sensazione che l’estate militante non fosse sufficiente, ed ecco perché sentiamo di dover proseguire con iniziative di questa portata che diano continuità al nostro operato”.

