Pd, il segretario Mirabelli presenta la nuova segreteria

Il segretario comunale Federico Mirabelli, 47 anni operaio metalmeccanico e consigliere comunale: "Età media di circa 43 anni. Una scelta dettata dalla volontà di rinnovamento e innovazione”. Tutti i nomi, tre gli obiettivi

di Giulia Bellaveglia

Una squadra formata da 12 persone. O, per meglio dire, da 9 più 3. Così è composta la nuova segreteria del Partito Democratico di Livorno che accompagnerà nel percorso il recente rieletto segretario comunale Federico Mirabelli, 47 anni operaio metalmeccanico e consigliere comunale. Tre gli obiettivi principali del gruppo: sostenere l’amministrazione fino alla fine del mandato, preparare le prossime elezioni amministrative e mobilitare più persone possibili per raggiungere più obiettivi possibili. Per quanto riguarda i primi 9, tra cui lo stesso Mirabelli che si occuperà di ambiente, rifiuti e traffico, si parte con il confermato vice segretario Alessio Quintavalle, 53 anni avvocato e velista, a cui si aggiungono Giulia Aringhieri (politiche sociali) 35 anni infermiera in un centro medico sportivo, campionessa paralimpica della nazionale di sitting volley e colonna portante dell’associazione Sintomi di felicità, Mario Camici, 69 anni responsabile dell’organizzazione dello stesso partito da anni, Giulia Cecchi (cultura), 39 anni educatrice e Francesco Spinella (economia e lavoro), 53 anni tecnologo dell’istituto nazionale di fisica nucleare di Pisa. Nella lista non mancano di certo i giovani: Simone Aprea (assetto del territorio), 29 anni consulente legale e volontario Svs, Chiara Macchi (affari istituzionali), 19 anni studentessa, che si occuperà degli affari istituzionali e Mia Diop (diritti e pari opportunità), 21 anni studentessa universitaria e componente più giovane del comitato nazionale costituente del Pd. A questi si affiancano 3 componenti Dem in Consiglio comunale: il capogruppo Paolo Fenzi, 61 anni funzionario Inps, Bernardo Taddei, 21 anni studente universitario e segretario Giovani Democratici e Rita Villani, 69 anni ex dipendente comunale nei servizi prima infanzia e portavoce Donne Democratiche. “Molte meno figure rispetto all’ultima volta – spiega Mirabelli – quando eravamo una ventina, e con un’età media di circa 43 anni. Una scelta mirata dettata dalla volontà di rinnovamento e innovazione”.

