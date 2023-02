Pd, Mirabelli confermato segretario comunale

Alessandro Franchi confermato segretario territoriale. I nomi dei segretari dei Circoli di Livorno

La Commissione territoriale per il Congresso riunitasi in data 13.02.2023 certifica quanto segue: che le votazioni si sono svolte con regolarità in tutti i circoli del la Federazione di Livorno. Elezione segretario/a nazionale: n. 1621 aventi diritto, votanti 1145 di cui 8 bianche 5 nulle, voti validi 1132. Voti ricevuti dai candidati: Cuperlo n. 96, Bonaccini n. 513, De Micheli n. 28, Schlein n. 495 Elezione segretario territoriale: n. 1621 aventi diritto, votanti 1145 bianche n. 31, nulle 2. Voti ricevuti da Alessandro Bechini n. 438, Alessandro Franchi n. 674. Elezioni Segretario Unione Comunale di Livorno: aventi diritto n. 877, voti votanti n. 607, bianche n. 6, nulle n. 8 voti validi n. 593 di cui Mirabelli n. 514, Lamberti n. 79. Elezione Segretario Unione Comunale di Collesalvetti: aventi diritto n. 145, votanti n. 101, Paolo Nanni n. 94, bianche n. 3, contrarie n. 4. Elezione Segretario Unione Comunale di Rosignano: aventi diritto n. 283, votanti n. 193, bianche n. 6, voti contrari n. 11, Margherita Pia n. 176. Elezione Unione Comunale di Cecina: aventi diritto n. 145, votanti n. 120, nulle n. 1, Imbroglia n. 43, Benedetti n. 76.

Elezione Unione Comunale di Bibbona: aventi diritto n. 93, votanti n. 52, Macera n. 41, contrari n. 9, bianche n. 2.

Elezione Castagneto Carducci: aventi diritto n. 101, votanti n. 69, bianche n. 1, contrario n. 1, Sarri Marco n. 67.

Per quel che riguarda i Circoli di Livorno sono stati eletti i seguenti Segretari:

Economia Marittima: Simonetta Bagnoli

Venezia: Barbara Corso

San Marco Pontino: Silvia Ghelardi

Borgo Fabbricotti: Gabriella Pagni

San Jacopo: Giulia Guarnieri

Collinaia Scopaia: Paolo Cecchi

Colline Coteto: Francesco Alfieri

Salviano La Leccia: Alberto Brilli

25 Aprile: Gabriella Anesa

Sanità: Alberto Lenzi

