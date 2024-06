Piero Tomei nuovo capogruppo del Partito Democratico

Nel corso della riunione del gruppo consiliare del Partito Democratico, che si è tenuta venerdì scorso, è stato individuato il nuovo capogruppo nella persona di Piero Tomei.

La proposta di Piero Tomei è stata sottoscritta da tutti i Consiglieri Comunali ed è emersa nel percorso di consultazione guidato dal Segretario della Unione Comunale di Livorno.

Piero Tomei porta con se l’esperienza necessaria per guidare il gruppo consiliare, che dovrà affrontare sfide impegnative per la realizzazione del programma nel secondo mandato della Giunta Salvetti.

Nel corso delle consultazioni è emerso ancora una volta un giudizio positivo sui consiglieri uscenti: in particolare sul lavoro svolto dai vice capogruppo.

