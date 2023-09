(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Presentata la Festa dell’Unità di Salviano, tre giorni di eventi. Il programma

Cliccate sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo

Da giovedì 14 a sabato 16 settembre alla Casa del Popolo di Salviano incontri culturali, politici e tanto divertimento. Tra gli ospiti la deputata ex presidente della Camera Laura Boldrini che interverrà sul tema della violenza di genere

di Giulia Bellaveglia

Festa dell’Unità, parte seconda. A distanza di pochi giorni dal termine della Festa dell’Unità al Caprilli, la manifestazione targata Pd torna sotto un’altra veste. Questa volta, a promuoverla ed organizzarla, è il Circolo Pd Enrico Berlinguer / Salviano – La Leccia che, in collaborazione con le organizzazioni territoriali dei Giovani democratici, delle Conferenza delle donne democratiche e del Circolo Arci Carli, animerà gli spazi della Casa del Popolo di Salviano in via di Salviano, 542 – da giovedì 14 a sabato 16 settembre con tante iniziative aperte al pubblico. “Una nona edizione – spiega il segretario Alessio Brilli – in cui abbiamo voluto raccogliere tematiche culturali, dibattiti pubblici, incontri di politica nazionale e locale, ma anche socialità e divertimento. Lo scopo è quello di trasmettere sentimenti importanti, quali ad esempio l’antifascismo, e di farlo con le forze politiche che condividono determinati aspetti. Il confronto è sempre importante e una pluralità di partecipanti è il modo migliore di discutere”. Sabato 16 settembre alle 17.30, uno degli eventi clou, l’incontro dal titolo “Libere dalla violenza: le donne chiedono più risorse e formazione” alla presenza della deputata ex presidente della Camera Laura Boldrini. “I fatti feroci di cui sentiamo parlare – commenta Rita Villani della Conferenza donne Dem – ci hanno spinto a dare vita ad un incontro di questo tipo. Speriamo di portare il nostro contributo e di farlo con più persone possibili. Comprendere, insieme, quali strumenti abbiamo per contrastare la violenza è di fondamentale importanza”. “Un accordo rinnovato – aggiunge il segretario dei Giovani Democratici Bernardo Taddei – che prosegue da anni attraverso una proficua collaborazione. Riguardo a questa festa mi piace sottolineare l’attenzione che richiama, quanto sia effettivamente seguita sia dal punto di vista del territorio, che da quello di stampo nazionale”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del Circolo.

Condividi: