Primarie Pd, a Livorno è tripudio per la Schlein. Anche qui Elly vince su Bonaccini (74,65%-25,35%)

La neo segretaria del Partito Democratico italiano ha dominato i seggi della nostra città imponendosi con una percentuale "bulgara": 74,65% dei voti contro il 25,35% raccolto da Bonaccini

di Giacomo Niccolini

Un’onda, anzi un vero e proprio tsunami quello targato Elly Schlein che ha letteralmente travolto Livorno. La neo segretaria del Partito Democratico italiano, che ha ottenuto la vittoria sull’avversario Stefano Bonaccini battendo il rivale con il 53,8% delle preferenze raccolte contro il 46,2%, ha nettamente dominato nei seggi della nostra città stravincendo per la corsa alla segreteria e ottenendo un risultato “bulgaro” dalle urne labroniche. Elly Schlein a Livorno ha infatti ottenuto il 74,65% dei voti contro il 25,35% raccolto da Bonaccini.

I votanti in tutto sono stati 3016 con 15 schede bianche e 7 schede nulle per un totale di voti validi pari a 2.994. Di questi ben 2235 preferenze sono state accordate a Schlein e 759 a Bonaccini.

In ogni seggio la neo segretaria ha ottenuto percentuali dilaganti oltre il 65%. Il seggio dove Bonaccini ha fatto meglio è quello di Shangai dove su 67 votanti ha ottenuto il 41,79% dei consensi contro il 58,21% della sua avversaria.

Lontano l’obiettivo preposto dal Partito di via Donnini di raggiungere quota 5925 votanti, numero toccato alle primarie del 2019 quando il Partito Democratico fu chiamato a scegliere tra Martina, Zingaretti e Giachetti. Un numero comunque viziato senza dubbio dalla bruttissima giornata caratterizzata dal forte maltempo che ha sicuramente inciso sulla quota finale delle persone recatesi alle urne dove comunque non sono mancate file per l’elevato numero dei votanti che non ha mancato l’appuntamento con queste importanti Primarie che hanno dato un nuovo volto al Partito Democratico italiano.

